Hallan caja negra y esperan detalles del siniestro

El Ministerio de Defensa informó ayer  sobre el hallazgo de la caja negra del avión Hércules C-130 con matrícula FAB-81, tras el accidente aéreo registrado en El Alto.

“En el marco del proceso de investigación técnica se logró recuperar el Cockpit Voice Recorder (CVR), grabadora de voz de cabina, comúnmente conocida como ‘caja negra”, señala el comunicado oficial de la cartera de Estado.

El dispositivo registra de manera continua las conversaciones de la tripulación, así como los sonidos y alertas generados en la cabina de mando durante el vuelo, según el Ministerio de Defensa.

“Está diseñado con alta resistencia a impactos y condiciones extremas, lo que permite preservar información fundamental para la reconstrucción de los últimos 30 minutos de la operación aérea”, indica el documento.

Peritaje

El Ministerio informó que la caja negra será sometida a un peritaje especializado en un laboratorio certificado, para la extracción segura de la memoria y la descarga de la información mediante software técnico.

Se detalló que el análisis e interpretación de los datos extraídos puede tardar desde varias semanas hasta más de un año, dependiendo del nivel de complejidad de la investigación.

“Cabe señalar que este dispositivo registró su última inspección técnica el 21 de agosto de 2025, encontrándose vigente conforme a la normativa aplicable”, agrega el comunicado.

Horas antes, el ministro de Defensa, Marcelo Salinas, indicó que la caja negra será enviada al proveedor para su análisis y para obtener las grabaciones, cuyos resultados serán posteriormente remitidos al país.

