"No te olvidaremos": Multitudinario y emotivo adiós a David Santalla

"Somos amigos tú y yo, caray", así despidieron a David Santalla, el consagrado actor boliviano que este martes fue enterrado en el Cementerio General de La Paz.

Amigos, familiares y seguidores se congregaron en el camposanto paceño para darle el último adiós al artista que falleció el pasado sábado, dejando un profundo vacío en el teatro y el cine boliviano. Entre lágrimas, aplausos y recuerdos, sus seres queridos destacaron no solo su trayectoria artística, sino también su calidad humana.

"Hoy estoy aquí, David, y mañana volveré. Gracias por enseñarme lo que es el cariño de un padre y gracias por enseñarle a mi pequeño (su hijo) el amor de un abuelo. Vuela alto, te quiero mucho", expresó una de sus hijas, visiblemente conmovida.

Santalla fue enterrado cerca de la tumba del sacerdote jesuita Luis Espinal. Durante la despedida, su hijo recordó el cariño del público: "Mira tanta gente que vino, tanta gente que te quiere, papito. Nadie te va a olvidar. Nosotros vamos a encargarnos de ser guardianes de tu legado", afirmó.

Su esposa, Sandra Saavedra, también dedicó palabras emotivas y resaltó que los restos de una de sus mascotas, "Tico", serán enterrados junto al actor, cumpliendo así un deseo familiar. "Hace falta que nos llegue alguien como este gran David Santalla", relató.

Miles de paceños se dieron cita para recordar al gran actor y leyenda del cine y el teatro boliviano. La despedida estuvo marcada por aplausos y canciones emblemáticas como las de Savia Andina, además de recuerdos de la película Mi Socio, una de las más representativas del cine nacional en la que participó.