Evo reclama al Gobierno su pasaporte diplomático y dice tiene invitaciones para ir a Rusia y México

País
OXÍGENO
Publicado el 08/04/2026 a las 12h02
ESCUCHA LA NOTICIA

En una transmisión en su radio Kawsachun Coca, el expresidente del Estado, Evo Morales, reclamó al actual Gobierno que se le entregue el pasaporte diplomático que, aseguró, le corresponde por Ley.

Morales se refirió al tema al responder al ministro de Economía, Gabriel Espinoza, quien ayer insinuó que el dirigente cocalero fugaría a Nicaragua para escapar de la justicia boliviana.

"Aunque me maten me voy a quedar aquí, no tengo porque escaparme", señaló Morales.

No obstante, reconoció tener invitaciones para ir a países como México y Rusia y señaló que al negarle de su pasaporte diplomático le están privando de poder viajar a esos países, a pesar de tener una orden de aprehensión en su contra acusado por el delito de trata y tráfico de personas con agravante y estar atrincherado en el Trópico de Cochabamba para evitar su captura.

"Tengo tantas invitaciones, a Rusia, México, me están privando de eso. Le pido al ministro (Gabriel) Espinoza, con el canciller (Fernando Aramayo) que me manden mi pasaporte diplomático", señaló.

No obstante, Morales relató que consultó con gente de la Cancillería y éstos le dijeron que antes de proceder se debe "preguntar al presidente" Rodrigo Paz.

"Por derecho, por norma me corresponde mi pasaporte diplomático", reclamó.

De la misma manera, Morales reclamó debido a que no se le quiere rehabilitar el número del teléfono celular que, dijo, tiene hace varios años atrás.

"Mi teléfono viene desde dirigente, lo perdí, no quieren rehabilitarme. Es el neocolonialismo", señaló.

El Decreto Supremo 1891 de 2014, en su artículo 3, parágrafo 28, establece que los expresidentes, exvicepresidentes y excancilleres tienen derecho a un pasaporte diplomático conforme a reglamentación.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

