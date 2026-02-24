Cientos de personas rinden homenaje a David Santalla que será sepultado hoy

El destacado actor y humorista David Santalla será sepultado hoy a las 11:45 en el Cementerio General de La Paz, en el sector de Los Notables, informó la Secretaría Municipal de Culturas de la Alcaldía paceña.

Cientos de personas llegaron ayer hasta el Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez, para despedirse del maestro David Santalla.

Anoche se llevó a cabo un acto póstumo especial con la presencia del presidente Rodrigo Paz y la comunidad artística.

Según el programa de la comuna paceña, hoy a las 09:30 se despedirá al eximio actor en el teatro municipal y a las 10:00 partirá el cortejo fúnebre rumbo a la Catedral Metropolitana de Nuestra Señora de La Paz.

A las 10:30 se tiene prevista una misa de cuerpo presente y para las 11:00 se fijó el traslado de sus restos hasta el Cementerio General de La Paz. Su entierro será en el sector de “Los Notables”.

La esposa de David Santalla, Sandra Saavedra, relató cuáles fueron las últimas palabras y el último deseo del reconocido artista antes de fallecer. El afamado humorista y actor dejó este mundo el pasado sábado a los 86 años de edad.

“Viva la vida, muera la muerte”, esas fueron las últimas palabras pronunciadas por David Santalla, antes de ser trasladado al Instituto Chuquisaqueño de Oncología, lugar en el que cerró el telón de su vida.

“Viva la vida, muera la muerte, es lo que me dijo antes de que se eche a dormir, y no despertó más. Cuando lo lleve al hospital”, relató Saavedra.

Asimismo, aseguró que el artista tuvo una muerte tranquila y sin sufrimiento.

“Tuvo un encuentro con Dios muy tranquilo, se ha ido como un verdadero ángel, como un hombre bueno, no ha sufrido nada”, señaló.

Horas antes de su fallecimiento, Saavedra había usado su cuenta de Facebook para pedir a sus seguidores que se comuniquen con Santalla llamándolo a su celular, para que así el actor “no se sienta olvidado”.

En ese sentido, Saavedra también relató que el último deseo de David Santalla fue que en Bolivia se apruebe una verdadera Ley del Artista.

“El último deseo que se cumpla la Ley de Artista, que tengan loas artistas seguro de vida, una pensión, que se los escuche. Él ha luchado tanto y quiere que se cumpla eso”, aseguró.