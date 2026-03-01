Candidatos a la gobernación intensifican campañas a tres semanas del “Día D”

A tres semanas de las elecciones subnacionales del 22 de marzo, los candidatos a la Gobernación de Cochabamba intensifican sus estrategias para captar el voto ciudadano en la recta final de la campaña. Entre recorridos provinciales, presencia en medios de comunicación, fuerte actividad en redes sociales y denuncias de “guerra sucia”, los postulantes apuestan por reforzar el contacto directo con la población en un escenario donde el voto indeciso podría resultar determinante.



El despliegue territorial se ha convertido en uno de los ejes centrales de esta última etapa. El candidato Sergio Oliver Rodríguez Mercado, que postula por Súmate, aseguró que su campaña se caracteriza por el trabajo constante en provincias.



“Hemos estado recorriendo las 16 provincias y los municipios de Cochabamba; ya estamos más de la mitad”, indicó. Señaló que visitaron localidades como Pasorapa, Aiquile, Mizque, Omereque y parte de Totora, además del eje metropolitano: Sacaba, Quillacollo, Cliza y Punata. Explicó que su estrategia incluye redes sociales, recorridos en mercados, reuniones sectoriales y puerta a puerta, con el objetivo de que la población conozca sus propuestas y la forma de financiamiento. “Estamos trabajando como si estuviéramos últimos en las encuestas; hasta el último día que nos permitan trabajar lo vamos a hacer”, afirmó. Sobre la guerra sucia, sostuvo que era previsible. “Quien no tiene propuestas recurre a ese tipo de bajezas”, declaró Rodríguez. Pasa a la Pág. 3