Al menos 17 heridos aún permanecen internados tras accidente de avión

A seis días del accidente del avión Hércules C-130 en la ciudad de El Alto, todavía permanecen internados en diferentes hospitales al menos 17 personas, incluidos los seis militares que formaban parte de la tripulación.

Tras el accidente de aviación del pasado viernes, murieron 24 personas y 37 resultaron heridas con diferentes niveles de gravedad. De estas 20 fueron dadas de alta.

El Hércules C-130 se estrelló cerca del Aeropuerto Internacional de El Alto, impactando contra más de una decena de vehículos.

Entre los heridos graves están los integrantes de la tripulación y el niño que perdió sus extremidades.

Según el informe que brindó la ministra de Salud, en el Hospital del Norte aún permanecen internados siete personas, de las cuales cinco están en sala, una paciente en terapia intensiva y un niño en terapia pediátrica.

“Ya tenemos pocos pacientes internados, vamos a seguir haciendo el seguimiento de todos ellos”, manifestó la ministra de Salud, Marcela Flores.

Aún hay tres pacientes internados en el Hospital Corea y un paciente en el hospital del Sur de El Alto, mientras que los demás ya fueron dados de alta.

Asimismo, se conoce que seis militares, que eran parte de la tripulación de la aeronave, están en Cossmil, de los cuales tres están en la unidad de terapia intensiva.

El Gobierno ratificó que se activará el seguro para indemnizar a heridos y fallecidos en el accidente.

Asimismo, correrá con todos los gastos de tratamiento de los heridos.

“Este avión cuenta con seguro de responsabilidad civil a terceros; ellos se encargarán de cubrir no solo los gastos fúnebres de los fallecidos, sino también los gastos de los heridos”, declaró el ministro de Defensa, Marcelo Salinas.

Investigación

En tanto, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó ayer una minuta de comunicación que solicita al Órgano Ejecutivo una investigación “rápida y transparente” sobre el accidente que dejó 24 fallecidos y varias personas heridas.

“Realizar de forma inmediata y transparente una investigación del accidente aéreo. Aclarar e informar de forma oficial e inmediata respecto a la cantidad, origen y destino del dinero transportado en el avión.