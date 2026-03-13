Las lluvias en Abapó causan desborde de ríos y cierre de caminos

En Abapó, Santa Cruz, se produjeron intensas lluvias que provocaron la crecida y desborde del río que afecta las vías en la zona. En tanto, los pobladores arriesgan su vida cruzando sobre troncos y ramas, según reporte de Unitel.

A pocos kilómetros de Abapó también se registró un deslizamiento, donde un camión fue arrastrado por el agua y quedó varado por la mazamorra a pocos metros de la carretera principal y espera a ser auxiliado por las autoridades.

El miércoles, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), a través de un comunicado, informó sobre el cierre temporal del tramo Tarija - Villa Montes desde las 15:00 del miércoles, hasta las 06:00 del día viernes 13 de marzo.

Limpieza

“La medida responde a trabajos de limpieza en la plataforma, debido a un deslizamiento de mazamorra registrado en la zona. Personal especializado se encuentra desplazado para atender la emergencia y garantizar la seguridad de los usuarios”, indica el comunicado.

Los derrumbes provocados por las constantes lluvias obligaron al cierre de dos rutas en Santa Cruz: la carretera antigua hacia Cochabamba y la vía que conecta con Abapó, según el reporte de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

“Las constantes lluvias provocaron derrumbes y caída de rocas en el sector Petacas, deslizamientos de mazamorra en el sector Tarumá y daños en el estribo del Puente Río Seco”, reza el reporte de la entidad estatal ante los daños en infraestructura vial en distintos puntos de ambos tramos.

El cierre de ambos tramos se ejecuta con apoyo de la Policía Caminera, que realiza controles en los puntos afectados para evitar el paso de vehículos mientras se mantenga la alerta por las condiciones climáticas y los riesgos en la vía.

De acuerdo con la ABC, la restricción se mantendrá hasta que mejoren las condiciones del clima y se pueda garantizar la transitabilidad en los sectores afectados.

La institución también pidió a los conductores respetar la señalización instalada en los tramos cerrados.