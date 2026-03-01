Ataque conjunto de Estados Unidos e Israel deja más de 200 muertos en Irán

Mundo
AGENCIAS
Publicado el 01/03/2026 a las 8h00
ESCUCHA LA NOTICIA

Estados Unidos e Israel lanzaron ayer un ataque militar de gran escala contra Irán, en una de las mayores acciones recientes en Oriente Medio, que dejó  200 muertos y más de 700 heridos. 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la ofensiva busca impedir que Teherán desarrolle un arma nuclear. En respuesta, Irán disparó misiles y drones contra bases militares estadounidenses e israelíes.

Trump anunció en un video publicado en Truth Social: “Las fuerzas de Estados Unidos están llevando a cabo una operación masiva y continua para evitar que esta dictadura tan perversa y radical amenace a Estados Unidos y nuestros intereses fundamentales de seguridad nacional”.

En la grabación, el presidente expuso las razones del ataque. Aseguró que Irán es el principal Estado patrocinador del terrorismo en el mundo y afirmó que recientemente lanzó misiles contra sus propios ciudadanos mientras realizaban protestas. 

Asimismo, señaló que Estados Unidos intentó alcanzar un acuerdo tras la denominada “Operación Martillo” en 2025, pero Irán se negó. Indicó además que Teherán intentó desarrollar su programa nuclear durante mucho tiempo, lo que representa una amenaza para sus aliados en Europa y para Estados Unidos.

“Nuestros principales intereses son la seguridad nacional. Vamos a destruir sus misiles, vamos a aniquilar su marina y vamos a asegurarnos de que los terroristas no desestabilicen la región o el mundo. Nos aseguraremos de que Irán no tenga un arma nuclear”, afirmó.

200 muertos 

Los ataques contra Irán comenzaron a primera hora de ayer y afectaron a 24 de las 31 provincias del país dejando el saldo de más de 200 muertos y 700 heridos, según La Media Luna Roja.

Según reportes, cientos de objetivos fueron atacados en diferentes regiones. En Teherán fueron alcanzados el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Inteligencia, la sede de Energía Atómica, la residencia/oficina del líder supremo, el edificio del Poder Judicial y el edificio presidencial.

También se informó que otras instalaciones nucleares fueron atacadas en Karaj y en las cercanías de Qom. En el este del país, los objetivos incluyeron instalaciones de las Fuerzas Aeroespaciales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) en Tabriz, Kermanshah, Jorramabad, Dezful y otras zonas. 

En el sur, los objetivos incluyeron instalaciones de la Armada y las Fuerzas Aeroespaciales del CGRI.  Además, se reportaron ataques contra altos cargos del liderazgo iraní.

Niñas mueren en  colegio 

Al menos 53 niñas murieron cuando la escuela de la ciudad de Minab fue alcanzada ayer por el ataque que dejó 48 heridos, según informó el Ministerio de Educación de Irán, que calificó el bombardeo como “salvaje”.

Poco antes, el vicegobernador de la provincia de Hormozgan, Ahmad Nafisi, señaló que los equipos de rescate se encontraban en la escuela, donde había 170 estudiantes, para asistir a las heridas y realizar las labores de retirada de escombros.

Líder de Irán muere 

Mediante una entrevista a la cadena NBC. El presidente de Estados Unidos, añadido que “una gran cantidad de líderes” fallecieron en los ataques, también confirmó la muerte de Alí Jamenei, líder supremo de Irán.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, tambien aseguró que “hay muchas señales” de que Jameneí, estaría muerto tras los ataques de Estados Unidos e Israel.

Irán contraataca

En respuesta, Irán atacó objetivos estadounidenses en Oriente Medio utilizando misiles y drones. Según el diario Aurora, seis bases con presencia de tropas estadounidenses en Irak, Jordania, Bahréin, Qatar, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos fueron atacadas. El Gobierno iraní ha justificado estas acciones con una carta a Naciones Unidas en la que argumenta su base legal para actuar “en defensa propia”.

Por su parte, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), agencia de la ONU, llamó a la “moderación” tras los ataques de Israel y Estados Unidos contra el régimen iraní y la posterior respuesta de Teherán.

“El OIEA sigue de cerca los acontecimientos en Oriente Medio y pide moderación para evitar riesgos en materia de seguridad nuclear para los habitantes de la región”, indicó la agencia en un comunicado.

Países se manifiestan 

Rusia y Pakistán condenaron el ataque contra Irán y pidieron una solución diplomática.

El Reino Unido, Canadá y Australia emitieron declaraciones de apoyo, mientras que el presidente de Francia manifestó su esperanza de que Irán regrese a la mesa de negociaciones.

Egipto condenó el ataque iraní a la soberanía e integridad territorial de los países árabes hermanos y expresó su solidaridad con ellos.

España rechazó la acción militar. El presidente Pedro Sánchez afirmó que esta “contribuye a un orden internacional más incierto y hostil” y pidió “desescalada y diálogo”.

