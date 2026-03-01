Un estudio electoral halla falencias informativas en tres departamentos

A medida que se acercan las elecciones subnacionales en Bolivia, la integridad del proceso muestra un panorama de contrastes. La Fundación Jubileo presentó los primeros resultados de su Estudio de integridad electoral, en el que advierte de disparidades preocupantes en el acceso a la información oficial y una persistente desigualdad de género en las listas de candidaturas. El monitoreo, realizado por 18 jóvenes voluntarios capacitados, identifica una “brecha digital” entre los tribunales electorales departamentales. Mientras que Potosí, Oruro y Tarija lideran en transparencia con plataformas actualizadas y acceso fluido a las normativas, en los departamentos de Chuquisaca, Cochabamba y Pando hay deficiencias graves, con páginas electrónicas desactualizadas y ausencia de datos importantes, como los procedimientos para la sustitución de candidatos. Entretanto, Santa Cruz ha volcado su estrategia a las redes sociales, para lograr una cobertura destacada en zonas rurales a través de Facebook, aunque su portal institucional aún carece de información normativa completa. En un primer reporte se destaca que entre el 2 y el 6 de este mes, La Paz, Santa Cruz y Chuquisaca fueron los departamentos que difundieron más información sobre las elecciones subnacionales. En contraste, Pando es el departamento que ha difundido menos información en ese tiempo.

Género



El reporte de Jubileo pone cifras a la desigualdad política. En el extremo de la equidad se encuentran Santa Cruz, Pando y Tarija, con una participación femenina que oscila entre el 44 y el 47%. Sin embargo, la situación es crítica en Potosí y Oruro, donde las mujeres solo alcanzan al 38,4 y 35,8% de las candidaturas, respectivamente, al evidenciar barreras estructurales para el acceso a espacios de representación.







Vigilancia



Para garantizar un voto responsable y transparente, la Fundación



Jubileo publicará reportes digitales con frecuencia semanal a través de sus plataformas oficiales. “La integridad informativa y la equidad son pilares de la democracia. La falta de datos claros y en idiomas originarios afecta directamente la calidad del proceso”, se señala en el informe de la entidad dependiente de la Iglesia católica. La institución insta a los tribunales que aún mantienen procesos de monitoreo pendientes a designar responsables de información, para facilitar el control social antes del 22 de marzo de 2026, para favorecer a la ciudadanía y la democracia con un voto informado en forma oportuna.





Más datos



En el sitio https://ocdbolivia.org/ (Observación Ciudadana de la democracia en Bolivia), los ciudadanos pueden consultar cómo avanza el proceso electoral el el país cada miércoles con la información actualizada sobre el proceso para la elección de autoridades departamentales, municipales e indígenas en todo el territorio.



También, se habilitó una actualización de datos para conocer las candidaturas en cada uno de los nueve departamentos, de acuerdo con los datos del monitoreo que se realiza a las acciones políticas.