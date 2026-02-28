Ejército de EE. UU. lleva a cabo una "operación masiva y continua" en Irán, afirma Trump

Mundo
Xinhua
Publicado el 28/02/2026 a las 8h39
ESCUCHA LA NOTICIA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en la madrugada de hoy sábado que las fuerzas estadounidenses están llevando a cabo un ataque "masivo y continuo" contra Irán para destruir sus misiles y arrasar su industria misilística hasta los cimientos.

"Las fuerzas armadas de Estados Unidos están realizando una operación masiva y en curso", dijo el mandatario en un mensaje en video publicado en su red Truth Social.

"Vamos a destruir sus misiles y arrasar su industria de misiles hasta los cimientos", añadió.

Fuentes dijeron a la cadena CNN que la afirmación de Trump de que Irán estaba desarrollando misiles capaces de alcanzar Estados Unidos no está respaldada por la inteligencia estadounidense.

Tus comentarios

Lo más leído

1
Sube a 20 la cifra de muertos en el accidente aéreo en El Alto
2
El presidente Rodrigo Paz expresa solidaridad por el trágico accidente en El Alto
3
Ejército de EE. UU. lleva a cabo una "operación masiva y continua" en Irán, afirma Trump
4
Irán lanza nueva oleada de ataques con misiles contra Israel, según medios
5
EE.UU. está actuando por fuera del derecho internacional tradicional, advierte el presidente de Finlandia

Lo más compartido

1
La narconómina de “El Mencho”; todo contabilizado consectuarHariame
2
Lara pide disculpas en plena sesión por calificar de delincuentes a legisladores
3
Incineran los billetes que se encontraban en el avión accidentado en El Alto
4
Una persona muerta y otra herida es el saldo de un fallido robo en Pacata
5
El ministro de Hidrocarburos no asistirá a la interpelación anunciada por Lara

Más en Mundo

28/02/2026
Cifra de muertos por ataque aéreo Israel-EEUU contra escuela de niñas en sur de Irán asciende a 60
Decenas de personas siguen atrapadas bajo los escombros, informaron medios de comunicación locales.
Ver más
28/02/2026
EE.UU. está actuando por fuera del derecho internacional tradicional, advierte el presidente de Finlandia
EE.UU. está actuando por fuera del derecho internacional tradicional, advierte el presidente de Finlandia
Ver más
Irán ha iniciado una nueva oleada de ataques con misiles contra Israel, informaron hoy sábado medios iraníes.
Ver más
28/02/2026
Irán lanza nueva oleada de ataques con misiles contra Israel, según medios
La Unión Europea ha decidido proceder a la entrada en vigor del acuerdo comercial con Mercosur. La decisión, que recibió la aprobación de los principales grupos políticos del Parlamento Europeo en...
Ver más
27/02/2026
La UE pondrá en marcha la aplicación provisoria del acuerdo con el Mercosur
Millones de pesos y de dólares registraba al mes el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en una narconómina improvisada en la que plasmaba su estructura criminal en diversos municipios de Jalisco.
Ver más
27/02/2026
La narconómina de “El Mencho”; todo contabilizado consectuarHariame
Después de 25 años de negociaciones, ambos países completaron la aprobación parlamentaria. El pacto crea una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, con más de 700 millones de consumidores.
Ver más
26/02/2026
Argentina y Uruguay ratifican el acuerdo Mercosur-UE
En Portada
28/02/2026 País
BCB invalida los billetes de 10, 20 y 50 de la Serie B; quienes los consiguieron legales podrán canjearlos
Tras el accidente aéreo que llevaba una carga de billetes, el Banco Central de Bolivia (BCB) anunció que ha decidido dejar sin validez legal los billetes de...
vista
28/02/2026 Mundo
Irán lanza nueva oleada de ataques con misiles contra Israel, según medios
Irán ha iniciado una nueva oleada de ataques con misiles contra Israel, informaron hoy sábado medios iraníes.
vista
28/02/2026 País
El presidente Rodrigo Paz expresa solidaridad por el trágico accidente en El Alto
El presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, expresó este viernes su profundo pesar por el trágico accidente ocurrido en el aeropuerto de El Alto y manifestó...
vista
28/02/2026 Mundo
Ejército de EE. UU. lleva a cabo una "operación masiva y continua" en Irán, afirma Trump
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en la madrugada de hoy sábado que las fuerzas estadounidenses están llevando a cabo un ataque "masivo y...
vista
28/02/2026 Mundo
EE.UU. está actuando por fuera del derecho internacional tradicional, advierte el presidente de Finlandia
EE.UU. está actuando por fuera del derecho internacional tradicional, advierte el presidente de Finlandia
vista
27/02/2026 Seguridad
"Necesitamos buscar heridos": Bomberos pide a pobladores de El Alto retirarse de la zona del accidente del avión militar
Tras reportarse que el avión militar que sufrió un accidente con víctimas fatales en El Alto, Bomberos una gran cantidad de personas llegó hasta la zona del...
vista
Actualidad
Periodistas de diferentes medios de comunicación denunciaron que fueron agredidos por un grupo de personas cuando...
Ver más
28/02/2026 País
Periodistas son agredidos mientras cubrían accidente aéreo; autoridades condenan la violencia
Decenas de personas siguen atrapadas bajo los escombros, informaron medios de comunicación locales.
Ver más
28/02/2026 Mundo
Cifra de muertos por ataque aéreo Israel-EEUU contra escuela de niñas en sur de Irán asciende a 60
Tras el accidente aéreo que llevaba una carga de billetes, el Banco Central de Bolivia (BCB) anunció que ha decidido...
Ver más
28/02/2026 País
BCB invalida los billetes de 10, 20 y 50 de la Serie B; quienes los consiguieron legales podrán canjearlos
EE.UU. está actuando por fuera del derecho internacional tradicional, advierte el presidente de Finlandia
Ver más
28/02/2026 Mundo
EE.UU. está actuando por fuera del derecho internacional tradicional, advierte el presidente de Finlandia
Deportes
Aurora tropezó anoche ante Always Ready en el estadio Félix Capriles, perdió por 1-2, y dejó la llave casi cerrada en...
Ver más
27/02/2026 Fútbol
Aurora tropieza en casa ante Always Ready que demuestra su contundencia en la cancha
Real Madrid venció 2-1 a Benfica en el Estadio Santiago Bernabéu con un tanto de Vinícius Júnior, por la vuelta de los...
Ver más
26/02/2026 Fútbol
Real Madrid marca diferencia con Vinicius y Juventus queda fuera
Aurora recibirá esta noche a Always Ready, a partir de las 20:00 en el estadio Félix Capriles, en un partido en el que...
Ver más
26/02/2026 Fútbol
Aurora tendrá hoy un duro reto ante Always Ready, en el estadio Félix Capriles, en Cochabamba
Nacional Potosí expuso bastante garra anoche ante Botafogo, en Río de Janeiro, pero su esfuerzo no alcanzó para...
Ver más
25/02/2026 Fútbol
Nacional Potosí estuvo cerca de la hazaña, no le alcanzó y terminó eliminado de la Libertadores
Doble Click
“Los domingos”, de Alauda Ruiz de Azúa, con 13 nominaciones; “Sirât”, de Oliver Laxe, con 11 nominaciones, y “...
Ver más
27/02/2026 Cine
Los domingos y Sirat son favoritos para triunfar en los premios Goya 2026
El filme boliviano “La Virginia de los bolivianos”, del cineasta Juan Cristóbal Ríos, integra la lista de 20 candidatos...
Ver más
26/02/2026 Cultura
La Virginia de los bolivianos es prenominado para los Premios Platino
"Somos amigos tú y yo, caray", así despidieron a David Santalla, el consagrado actor boliviano que este martes fue...
Ver más
24/02/2026 Cultura
"No te olvidaremos": Multitudinario y emotivo adiós a David Santalla
El destacado actor y humorista David Santalla será sepultado hoy a las 11:45 en el Cementerio General de La Paz, en el...
Ver más
24/02/2026 Cultura
Cientos de personas rinden homenaje a David Santalla que será sepultado hoy