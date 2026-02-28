Ejército de EE. UU. lleva a cabo una "operación masiva y continua" en Irán, afirma Trump
Mundo
Publicado el 28/02/2026 a las 8h39
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en la madrugada de hoy sábado que las fuerzas estadounidenses están llevando a cabo un ataque "masivo y continuo" contra Irán para destruir sus misiles y arrasar su industria misilística hasta los cimientos.
"Las fuerzas armadas de Estados Unidos están realizando una operación masiva y en curso", dijo el mandatario en un mensaje en video publicado en su red Truth Social.
"Vamos a destruir sus misiles y arrasar su industria de misiles hasta los cimientos", añadió.
Fuentes dijeron a la cadena CNN que la afirmación de Trump de que Irán estaba desarrollando misiles capaces de alcanzar Estados Unidos no está respaldada por la inteligencia estadounidense.
