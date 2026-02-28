El presidente Rodrigo Paz expresa solidaridad por el trágico accidente en El Alto
El presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, expresó este viernes su profundo pesar por el trágico accidente ocurrido en el aeropuerto de El Alto y manifestó su solidaridad con las familias de las víctimas.
A través de su cuenta oficial en la red social X, el mandatario señaló: “Hoy es un día de mucho dolor para la ciudad de El Alto y la Patria por el trágico accidente ocurrido en el aeropuerto de El Alto. Quiero expresar toda mi solidaridad y mis condolencias con las familias de los heridos y fallecidos”.
Asimismo, reconoció que ninguna palabra puede aliviar la pérdida de un ser querido, pero aseguró el acompañamiento del Estado a los afectados. “Sé que nada sirve de consuelo ante la pérdida de un ser querido, pero quiero que sepan que no están solos, nuestras acciones y oraciones están con ustedes”, afirmó.
El jefe de Estado informó que todos los miembros del Gobierno se encuentran trabajando activamente para asistir a los heridos y brindar apoyo a las familias afectadas. También indicó que las investigaciones se desarrollan bajo la responsabilidad de las autoridades competentes y que se espera contar con información oficial en el transcurso de las próximas horas.
“Dios bendiga a Bolivia y nos dé fuerza para salir adelante”, concluyó el presidente en su mensaje.