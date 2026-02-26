Aurora tendrá hoy un duro reto ante Always Ready, en el estadio Félix Capriles, en Cochabamba

Aurora recibirá esta noche a Always Ready, a partir de las 20:00 en el estadio Félix Capriles, en un partido en el que buscará dar el primer golpe ante uno de los mejores equipos de la Copa de Verano.

El equipo dirigido por Giancarlo Umaña cerró sus entrenamientos en medio de marcado optimismo; no obstante, se tendrá a uno de los equipos candidatos al título del campeonato amistoso.

Umaña aseguró que su equipo llega en buenas condiciones y puede dar una alegría a sus aficionados, a quienes requirió el respaldo en este compromiso que se prevé que tenga una buena cantidad de espectadores.

Salvo el caso de Luis René Barbosa, con una ligera molestia, el entrenador colombiano contará con equipo completo, por lo que “no habrá margen a las excusas”.

Ayer, el directivo Jaime Cornejo, aseguró que el plantel contará con un refuerzo colombiano en las próximas horas, pero a la vez se quejó porque el hincha no asiste al estadio, por lo que ante Always Ready espera se revierta esta situación.

Cornejo aseguró que se venderán las entradas tendrán precios populares, y los precios son: preferencia 50, general 40 y curva 20 bolivianos.

Por su parte, el plantel de Always Ready partió a Cochabamba ayer por la tarde, con su entrenador, Julio César Baldivieso, optimista, pero aseguró que será “un partido bastante complicado ante un buen rival que buscará los puntos con su hinchada, pero tengo confianza, vamos de menos a más, y esta será una buena oportunidad para mostrarlo”.

Intimaciones

Ante la ola de intimaciones que recibió en las últimas horas el club Aurora, la dirigencia anticipó que pedirá una ayuda a la FBF para poder contar con “dinero fresco” a fin de poder pagar a los jugadores que iniciaron una demanda en contra del “equipo del pueblo”, anticipó Jaime Cornejo, expresidente del club.

En las últimas horas se conoció que David Akólogo, Luis Cárdenas, Ramiro Ballivián, Wesley y Antonio Bustamante han presentado diversas intimaciones al “equipo del pueblo” por deudas en materia de sueldos, por lo que han puesto contra las cuerdas a la dirigencia celeste que busca una salida a este mal momento.

Cornejo, reconoció las deudas y dijo que la única manera de salir al paso es con “dinero fresco” para lo cual se pedirá un préstamo a la FBF a fin de solucionar los problemas presentados.