La Llajta se alista para elegir a su nuevo alcalde: ¿Qué ofrecen los candidatos?

RUDDY ORELLANA V.
Publicado el 01/03/2026 a las 8h45
Cochabamba enfrenta desafíos urbanos clave, como la gestión de la basura, la congestión vehicular, la reactivación económica y la mejora de los mercados. Estos problemas requieren soluciones urgentes que promuevan un desarrollo sostenible y mejoren la calidad de vida de sus habitantes. Frente a esta situación, tres candidatos han presentado sus propuestas para la Alcaldía: el arquitecto Jhon Mendoza, candidato por el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI); el administrador de empresas Giovan Arzabe, candidato por el partido Libre; y el ingeniero petrolero Carlos Zavaleta, candidato por la alianza Unidos por los Pueblos. A continuación, un resumen de  sus enfoques sobre estos tópicos clave para la ciudad.

Gestión de la basura

Giovan Arzabe propone un enfoque integral para la recolección y disposición de residuos sólidos. Plantea un sistema de reciclaje, promoviendo la separación de residuos desde los hogares y alianzas con empresas privadas para mejorar la infraestructura. Jhon Mendoza se enfoca en la modernización del servicio de recolección, con la compra de nuevos equipos y personal especializado, y en la creación de puntos de reciclaje accesibles en barrios. Carlos Zavaleta propone incorporar tecnologías innovadoras para optimizar la recolección y reutilización de materiales reciclables, junto con un enfoque educativo que promueva la participación ciudadana.

Reestructuración vehicular

Giovan Arzabe plantea un enfoque integral para la reestructuración vehicular, que incluye nuevas vías de acceso, sistemas de transporte público más eficientes y la promoción del uso de bicicletas. Jhon Mendoza busca crear un sistema de transporte público eficiente y de calidad, acompañado de la modernización del tráfico y semáforos. Carlos Zavaleta propone una reestructuración profunda del tránsito, un sistema de transporte público integrado, mayor control sobre el parque automotor y la creación de áreas peatonales para reducir la congestión.

Reactivación económica

Giovan Arzabe propone proyectos de infraestructura que favorezcan el crecimiento económico y la atracción de inversiones. También planea apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) con financiamiento y asistencia técnica. Jhon Mendoza se enfoca en fortalecer el turismo, el comercio y la industria local, ofreciendo incentivos fiscales. Carlos Zavaleta tiene un enfoque integral, apoyando a las Mipymes, la formalización de comerciantes informales y la mejora de la infraestructura comercial.

Mercados

Giovan Arzabe propone modernizar los mercados municipales, mejorando las condiciones de salubridad, seguridad y accesibilidad. Jhon Mendoza busca mejorar la infraestructura de los mercados populares y regularizar los comerciantes ambulantes. Carlos Zavaleta propone una reforma integral en la gestión de los mercados, mejorando las condiciones laborales e infraestructura, y creando mercados alternativos para aliviar la congestión.

En resumen, los tres candidatos coinciden en la necesidad de transformar Cochabamba y enfrentar eficientemente los problemas clave de la ciudad. Cada uno propone enfoques distintos, pero todos buscan una Cochabamba más limpia, ordenada y próspera.

 

Jhon Mendoza

“Necesitamos una Alcaldía más limpia y eficiente ” 

Jhon Mendoza  abordó uno de los temas más sensibles en la política local: la corrupción. Aseguró que, si llega a la Alcaldía, implementará un gobierno con “cero tolerancia a la corrupción”. Destacó que la lucha contra este flagelo será una de sus prioridades, ya que considera que “la corrupción ha sido uno de los mayores problemas que ha frenado el desarrollo de Cochabamba”.

El candidato detalló que, dentro de sus planes, se incluirá un sistema de control más riguroso para garantizar que los recursos públicos sean manejados con total transparencia. “No podemos seguir tolerando prácticas corruptas que afectan a los cochabambinos. Necesitamos una Alcaldía limpia y eficiente que trabaje para el bienestar de la gente”, afirmó Mendoza. Además, subrayó que trabajará para fortalecer los mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas, con el objetivo de recuperar la confianza de los ciudadanos en la gestión municipal.

 

Giovan Arzabe

“Hay que separar la basura en orgánica e inorgánica”

Giovan Arzabe  presentó su propuesta para enfrentar el problema de la basura en la ciudad. Propuso un sistema de recolección discriminada, separando residuos orgánicos e inorgánicos en días específicos, lo que evitaría el entierro de desechos y facilitaría el reciclaje. 

Arzabe destacó que la educación, especialmente a los niños, es clave, pues ellos son “un poderoso factor influyente sobre los padres”. Involucrar a los niños en el reciclaje, según él, puede generar un cambio cultural duradero y promover hábitos sostenibles a largo plazo. 

A pesar de la preocupación por K’ara K’ara, Arzabe cree que un enfoque educativo y la participación ciudadana son fundamentales para mejorar la gestión de residuos y transformar a Cochabamba en una ciudad más limpia, ordenada y responsable con el medio ambiente.

 

Carlos Zavaleta

“Vamos a digitalizar todos los trámites de la Alcaldía”

Carlos Zavaleta, detalló su plan de gobierno basado en siete pilares, destacando la lucha contra la corrupción como uno de los más importantes. Aseguró que, si llega a la Alcaldía, su administración tendrá una política de cero tolerancia a la corrupción y se enfocará en la digitalización de todos los trámites municipales. Zavaleta propuso utilizar inteligencia artificial y colaborar con startups tecnológicas para hacer más eficientes los procesos administrativos, lo que, según él, marcaría el inicio de la “era de la tecnología” en la gestión pública. Además, destacó que implementará un sistema antisoborno para prevenir actos corruptos, garantizando así mayor transparencia y confianza en la institución. Con estas medidas, Zavaleta busca transformar la Alcaldía en un ente más moderno, eficiente y transparente, capaz de responder mejor a las necesidades de los cochabambinos.

