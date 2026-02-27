El ministro de Hidrocarburos no asistirá a la interpelación anunciada por Lara

El ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, no asistirá a la interpelación anunciada por el vicepresidente Edmand Lara, así lo aseguró el viceministro de Coordinación Legislativa, Wilson Santamaría.

Según la autoridad, el reglamento establece que no se puede interpelar a una autoridad por el mismo tema y en la misma legislatura. "Lara ha señalado dos interpelaciones sobre el mismo asunto este viernes y la próxima semana".

Agregó que se ha devuelto la documentación y afirmó que Medinaceli no asistirá a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para el acto de interpelación.

"Exhortamos al cumplimiento de la norma, lo único que estamos exigiendo es que se cumpla el reglamento", añadió.

En pasados días, Lara anunció que se convocó al ministro a un acto de interpelación a Medinaceli para que responda sobre la calidad de la gasolina.