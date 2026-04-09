Aparece el ministro Medinaceli y se instala interpelación en la Asamblea

Después de varios cuartos intermedios desde el 27 de febrero, la Asamblea Legislativa ha instalado al mediodía de este jueves el acto interpelatorio contra el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli.

Después de varias polémicas y la ausencia del ministro hasta la fecha, la autoridad llegó al hemiciclo y se pudo instalar la interpelación.

Antes de la llegada del ministro, la Asamblea debatía si debía llevar adelante la interpelación o retrotraer el trámite para evitar vicios de nulidad.

La interpelación fue convocada por el caso del presunto sobreprecio en la compra de crudo, sin embargo, varios asambleístas reclamaron por la gasolina de mala calidad que dañó vehículos en el país.

Una vez responda las preguntas el ministro, la Asamblea deberá deliberar y votar si determina la censura.

Para censurar al ministro se requiere dos tercios de los presentes. De lograrlos, significaría la destitución.

La fecha original de la interpelación era el 27 de febrero, sin embargo, Medinaceli no se presentó desde entonces y el Gobierno justificaba su ausencia bajo el argumento de que no se cumplió el debido proceso.