FAB aguarda informes del momento de aterrizaje del avión Hércules para investigar accidente

ABI
Publicado el 28/02/2026 a las 13h52
La Fuerza Aérea Boliviana (FAB) se encuentra a la espera de los informes de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (NAABOL) sobre el momento en que el avión Hércules C-130 comenzó a aterrizar en el Aeropuerto Internacional de El Alto, antes de precipitarse a tierra, lo que dejó al menos 22 fallecidos y más de 30 heridos.

 

El coronel Ricardo Alarcón, miembro de la Junta de Investigación de Accidentes Aeronáuticos de la FAB, señaló que la investigación sobre las causas del siniestro se encuentra en pleno desarrollo.

 

Uno de los aspectos en análisis es el factor meteorológico al momento del aterrizaje, así como datos sobre la hora, dirección del viento y otras condiciones del entorno, indicó.

“Estamos solicitando esos datos y agradecemos a NAABOL y a la ATT por colaborar con esta información. Los informes nos serán entregados a lo largo del día, tanto en formato escrito como con las pruebas grabadas de la torre de control”, añadió.

El representante de la FAB aseguró que el avión Hércules estaba al mando de un oficial con amplia experiencia en el pilotaje de este tipo de aparatos, y manifestó que espera que los tripulantes heridos puedan brindar su testimonio cuando su estado de salud lo permita.

Otra de las acciones asumidas en el marco de la investigación es la búsqueda de los aparatos Voice Data Recorder y Flight Data Recorder, conocidos como “caja negra”, que contienen información de las comunicaciones entre el piloto y la torre de control.

“Estos componentes son especiales. En Bolivia no contamos con laboratorios para procesar la información de la caja negra, por lo que solicitaremos apoyo a algunos países amigos para avanzar en esta investigación”, explicó.

El coronel Alarcón indicó que el proceso de investigación podría durar un mes o más, dependiendo de los resultados y del análisis de las pruebas recopiladas.

