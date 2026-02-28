Periodistas son agredidos mientras cubrían accidente aéreo; autoridades condenan la violencia

Periodistas de diferentes medios de comunicación denunciaron que fueron agredidos por un grupo de personas cuando brindaban cobertura al accidente aéreo en la ciudad de El Alto. La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) condenó las acciones violentas en contra de los trabajadores de la prensa.

“Estábamos intentado cubrir lo que estaba sucediendo en el lugar y de repente empezaron a agredirnos con piedras, y nos lanzaron con piedras, eran enormes piedras. Solo estábamos haciendo nuestro trabajo”, denunció entre lagrimas una periodista de CTV.

Según el relato de los presentes, la periodista salió corriendo de la zona a resguardarse; el camarógrafo del mismo medio también resultó herido. De acuerdo a las imágenes difundidas, los agresores lanzaron piedras al personal de la prensa.

Un caso similar ocurrió con el equipo de prensa de Bolivia TV que fue atacado por un grupo de personas, logrando dañar los vehículos en los que se trasladaban.

La ANPB y las nueve asociaciones de periodistas del país condenaron las agresiones perpetradas contra los trabajadores de la prensa que cumplían labores informativas en el lugar del siniestro aéreo.

Mientras equipos periodísticos realizaban la cobertura del accidente, personas que intentaban apropiarse del dinero transportado atacaron a la prensa con inusitada violencia. Una unidad móvil de Bolivia TV fue objeto de agresiones directas, poniendo en riesgo la integridad física de su personal técnico y de prensa. Asimismo, periodistas de otros medios de comunicación fueron atacados a pedradas, sufriendo graves heridas en el ejercicio de su labor, señala el.cominido oficial.