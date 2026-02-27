Lara pide disculpas en plena sesión por calificar de delincuentes a legisladores

El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, se disculpó ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) con los parlamentarios, luego de sus declaraciones las declaraciones que emitió en diciembre pasado, cuando los calificó de "delincuentes" y los acusó de negociar sus votos.

"Quiero dirigirme a todos ustedes y expresarles las disculpas que corresponde porque creo que me excedí en las declaraciones que hice, generalicé, y no merecen ser tratados con la misma bara todos aquellos diputados y senadores que realmente le ponen el hombre a la patria", afirmó Lara.

La autoridad reconoció que generalizó y destacó que existen legisladores que cumplen con su labor constitucional. "Todos aquellos diputados y senadores que cumplen su rol constitucional, que defienden al pueblo y que no se venden, a todos ustedes las disculpas más sinceras, que Dios los bendiga siempre y a seguir adelante, mucha fuerza", agregó.

En diciembre, Lara lanzó críticas contra los legisladores en un video publicado en su cuenta de TikTok, antes de Navidad, sostuvo que los diputados y senadores "se juntan entre delincuentes y entre delincuentes hacen montón y su voto es mayoritario". Asimismo, señaló que los asambleístas cambian su voto a cambio de "pegas".