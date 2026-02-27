La Tcnl. Medina se gana el cariño en redes tras saludar a la cámara cuando era cuestionada por Lara

El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, denunció que fue restringido por la jefa de seguridad del edificio central, la teniente coronel Lizeth Medina, cuando intentaba ingresar a las oficinas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para una fiscalización junto a diputados y senadores. Sin embargo, las redes sociales se llenaron de comentarios en apoyo a la oficial por su actitud.

En un video difundido en redes sociales, Lara señaló que acudió a la institución por dos motivos, exigir respuesta a una solicitud de información presentada mediante memorial y pedir explicaciones por las cisternas que "permanecen más de 26 días paradas fuera de la refinería de Palmasola".

"Querido pueblo de Bolivia, nos encontramos en Yacimientos por dos cosas: una, para pedir respuesta a la información que hice mediante memorial hace mucho tiempo; me la acaban de entregar, pero me la entregaron incompleta; y dos, junto a los diputados y senadores, hemos venido a pedirle al presidente de Yacimientos que nos dé una explicación y una solución para todas esas cisternas que están paradas más de 26 días fuera de la refinería de Palmasola", manifestó.

Lara advirtió que esta situación representa "un peligro inminente, no solo para los conductores sino también para la población que transita por el lugar y las personas que viven por el lugar", indicó; no obstante, denunció que no se les permitió el ingreso a las instalaciones. "¿Y qué hemos recibido? Un maltrato por parte de la Policía Boliviana, de la coronel Medina, que no quiere y no permite que los diputados y senadores que se han identificado cumplan su rol de fiscalización", afirmó.

En su declaración agregó que la oficial "les restringe el ingreso atenida a no sé qué", y anunció que la denunciaría, "porque ella, por más coronela que sea, no puede restringir la labor de fiscalización de los diputados y senadores que han sido electos por ustedes por voto democrático", agregó.

Durante la transmisión, la cámara enfoca a la coronel, quien no emite declaraciones responde únicamente con un saludo y una sonrisa a la cámara mientras mantiene la restricción de ingreso.

Tras la difusión del video, los comentarios en redes sociales mostraron, en su mayoría, respaldo a la coronel Medina. Aquí los que apoyan a la coronel Medina, amarla es poco". "No sé quién es ella, pero es una estrella". "Mi apoyo siempre va ser para la CORONEL". "Muy bien coronel Medina". "Bravo por la Coronel". "Coronel Medina... merece un ascenso". "Mi campeona hermosa, felicidades por su valentía". "Mis respetos a la coronela". "Apoyo a Coronel Medina, mi apoyo", dicen algunos comentarios.