La narconómina de “El Mencho”; todo contabilizado consectuarHariame

Publicado el 27/02/2026 a las 8h46
Millones de pesos y de dólares registraba al mes el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en una narconómina improvisada en la que plasmaba su estructura criminal en diversos municipios de Jalisco. Obtenida por El Universal de México, ésta demuestra el control que tiene el cártel de actividades ilícitas diarias, semanales y mensuales.

De acuerdo con los documentos obtenidos por el medio mexicano, tan sólo en el mes de diciembre de 2025 “El Mencho” obtuvo una ganancia de 8 millones 781 mil 353 pesos mexicanos (510.800,85 dólares) por venta de marihuana, cocaína, metanfetamina y fentanilo, además del regenteo de máquinas tragamonedas en el municipio de Tapalpa.

Los registros también dan cuenta de que, ese mismo mes, mantener la operación de la estructura criminal del cártel en ese municipio de la región Lagunas le costó un millón 389 mil 690 pesos.

Esos gastos implicaron, entre otras cosas, el pago de 138 mil pesos a la policía de Tapalpa, pero en los registros no se detalla a quién o quiénes se entregó ese dinero.

Como referencia, El Universal consultó la página de transparencia del Ayuntamiento de Tapalpa para revisar la nómina de la comisaría de Seguridad Pública y el último dato disponible, de agosto de 2025, indica que aproximadamente los 26 integrantes de la corporación cobran en conjunto al mes 685 mil 666 pesos; es decir, el dinero entregado en diciembre de 2025 por el grupo criminal corresponde a 20% de la nómina de seguridad pública.

El registro de gastos, dividido por semanas, indica que en Tapalpa operaban entre 30 y 32 halcones (personas dedicadas a la vigilancia), a quienes se les pagaba entre dos mil 500 y tres mil pesos por semana; además de 26 “muchachos de choke”(pistoleros), con un sueldo de cuatro mil pesos semanales, y un comandante que recibía seis mil pesos por semana. Los gastos operativos mensuales del grupo delictivo también contemplan el pago de gasolina para los halcones y los pistoleros, pago de renta de una “base” para los vigilantes y “oficina” para el grupo de “choke”, despensas, gastos generales y reparaciones mecánicas de vehículos. En el registro de gastos del Cártel Jalisco Nueva Generación en Tapalpa para ese periodo también se localizaron pagos para las policías de Atemajac de Brizuela y Chiquilistlán, municipios que colindan al norte con Tapalpa; los presuntos pagos fueron de 46 mil pesos para Atemajac y de 86 mil pesos para Chiquilistlán.

