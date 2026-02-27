Condenan a 30 años de cárcel a albañil que mató al hijo de su vecina en Pacata Alta

La justicia condenó este viernes a la pena máxima de 30 años al albañil Eduardo Yapura, de 45 años, por el asesinato del hijo de su vecina, ocurrido la noche del 25 de febrero en la zona de Pacata Alta, a cumplirse en el penal de máxima seguridad de El Abra.

El joven identificado como Waldo Medina, de 30 años, recibió dos impactos de bala cuando acudió al cuarto de su mamá, cuando escuchó sus pedidos de auxilio.

De acuerdo con la investigación, el asesinó entró a la casa de las víctimas con la excusa de reparar la ducha, pero en realidad tenía planeado un robo para pagar una deuda bancaria. En el atraco también resultaron heridas la madre y la hermana de la víctima.

El autor se sometió ayer a un juicio abreviado y luego de su audiencia en la Estación Policial Integral (EPI) Norte fue enviado a la cárcel de El Abra.