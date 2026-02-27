Una persona muerta y otra herida es el saldo de un fallido robo en Pacata

Redacción Central
Publicado el 27/02/2026 a las 8h48
Un joven de 30 años fue victimado con dos disparos de arma de fuego luego de sorprender a su vecino, a quien habían contratado como albañil para realizar trabajos en horario nocturno, intentando cometer un robo. El sujeto no sólo cometió asesinato, sino que maniató a una mujer de 57 años y a la hija de ésta, de 19 años, según reporte de El Deber.

Según el informe policial, el asesino era albañil y vecino de la victima, y por la confianza le autorizaron trabajar por las noches; sin embargo, el sujeto planificó robar bajo la excusa de que tenía problemas financieros.

El hecho ocurrió a las 23:45 del miércoles, 25 de febrero, en el barrio Japón, zona de Pacata Alta de esta ciudad.

El albañil, al ingresar al inmueble, maniató con cadenas y candado a su vecina y la hirió con un disparo de arma de fuego. Los gritos de auxilio despertaron a su hijo y éste sorprendió al trabajador en pleno robo y forcejeó con el albañil y recibió dos disparos que le segaron la vida.

El sujeto, tras cometer el crimen, se dirigió hacia donde se encontraba una joven de 19 años, a quien también maniató con cadenas.

Refuerzos

La Policía fue alertada del hecho. Los efectivos llegaron al lugar, pidieron refuerzos y minutos después ingresaron al inmueble y encontraron al autor del crimen.

Identificado

El sujeto fue identificado como Luis Eduardo Yapura Coca, de 45 años, quien fue aprehendido y conducido a dependencias policiales para luego ser puesto a disposición del Ministerio Público.

Armas

En poder del hombre se encontró una mochila en la que guardaba una caja con 46 cartuchos, además de un arma de fuego calibre 22, pasamontañas, manillas plásticas, candados y gases lacrimógenos. En la escena del crimen se encontraron cuatro cartuchos percutados.

Por su parte, el joven fallecido presentaba dos orificios de arma de fuego, uno en el tórax y otro en el cráneo (en la parte de la corona). 

La madre del victimado sufrió un disparo en el tórax, pero afortunadamente no reviste gravedad.

Según el informe médico, la mujer no requiere intervención, pero sí realizarán estudios para descartar  alguna complicación.

