BCB explica por qué no anuló todos los billetes de la serie B

Economía
ERBOL
Publicado el 03/03/2026 a las 19h11
El Banco Central de Bolivia (BCB) no anuló todos los billetes de la serie B por el elevado costo que implica esa acción y por el prolongado tiempo necesario para reemplazarlos, explicó este martes el presidente del ente emisor, David Espinoza.

El problema con los billetes de esa serie surgió como consecuencia del accidente del avión que trasladaba 17,1 millones de billetes de cortes de 10, 20, y 50 bolivianos de la serie B, lo cual derivó en la sustracción de una parte del material monetario y la quema de otra porción.

El presidente del BCB reconoció que se había considerado la posibilidad de inhabilitar toda la serie de esos cortes, pero se optó por anular sólo los billetes que estaban en el avión siniestrado.

Desistieron de anular toda la serie B debido al costo, puesto que el contrato para la provisión de esos billetes está por encima de los 20 millones de dólares.

Según señaló, toda la serie B tiene unos 967 millones de piezas, más de la mitad, es decir 530 millones son de 10, 20 y 50 bolivianos. Por lo tanto, perder esa cantidad implicaba un costo muy alto para el BCB y el país.

La segunda razón es el tiempo que sería necesario para reponer todos los billetes de esa serie. El presidente del Banco Central manifestó que los procesos de licitación y de fabricación de los billetes demoran más de un año y medio.

“Por esas dos grandes razones es (...) imposible el retirar, el invalidar toda la serie”, recalcó Espinoza.

Reconoció que son “burocráticos” los mecanismos para detectar a los billetes invalidados, por lo cual pidió a la población que haga el esfuerzo para hacer esta identificación.

