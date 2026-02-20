Lectores y seguidores de Los Tiempos enviaron una salutación a sus peluditos, en el Día Internacional del Gato
Publicado el 20/02/2026 a las 15h33
Este viernes, 20 de febrero, celebramos a esos pequeños (y a veces no tan pequeños) reyes y reinas del hogar que llenan nuestras vidas de amor, ronroneos y travesuras.
Queremos agradecer de corazón a todas las personas que nos enviaron las fotos de sus hermosos gatitos. ¡Nos encantó ver tantas caritas adorables, miradas curiosas y poses llenas de personalidad!
Gracias por compartir el amor que sienten por sus compañeros felinos. Sigamos celebrando y cuidando a nuestros michis hoy y siempre.
¡Un abrazo gatuno para todos! Y que viva el Día Internacional de todos los Gatos
