Cuba ataca a lancha estadounidense, EEUU anuncia respuesta

Mundo
Deutsche Welle y Cubadebate.com
Publicado el 25/02/2026 a las 23h32
La Tropa Guardafrontera cubana mató este miércoles a cuatro tripulantes de una lancha rápida procedente de EEUU que no obedeció cuando se le dio el alto en aguas territoriales y abrió fuego contra la embarcación policial, informó el Ministerio del Interior de Cuba.

Horas después, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, afirmó que su país responderá "en consecuencia" una vez disponga de todos los detalles sobre el operativo de Cuba contra una lancha procedente de Florida.

El comunicado oficial del Gobierno cubano indica asimismo que otras seis personas de la lancha rápida resultaron heridas en el intercambio, así como "el comandante de la embarcación cubana", en la que patrullaban en total cinco personas.

El incidente se produjo en horas de la mañana de este miércoles, cuando las autoridades cubanas detectaron "una lancha rápida infractora dentro de las aguas territoriales cubanas con matrícula de la Florida, EEUU, con matrícula FL7726SH".

“Se ha podido establecer que la lancha rápida neutralizada, con matrícula de Florida FL7726SH, transportaba 10 personas armadas que, según declaraciones preliminares de los detenidos, tenían intenciones de realizar una infiltración con fines terroristas”, señala un comunicado posterior emitido por el Ministerio del Interior de Cuba.

 

Investigación en EEUU

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció la apertura de una investigación tras el ataque y aseguró que los "comunistas rendirán cuentas".

Según el diario The New York Times, la lancha atacada no formaba parte de una flotilla ni pertenecía a la Guardia Costera ni a la Armada de EEUU.

"No voy a especular ni a opinar; quiero saber qué ocurrió. Vamos a averiguar exactamente qué sucedió y responderemos como corresponde", declaró Rubio a la prensa durante una cumbre de la Comunidad del Caribe (Caricom) celebrada en San Cristóbal y Nieves.

El secretario de Estado estadounidense apuntó que todos los datos conocidos hasta ahora provienen de las autoridades cubanas y afirmó que la Administración de Donald Trump quiere verificar lo sucedido mediante "información independiente".

 

“Preparados para responder en consecuencia”

El jefe de la diplomacia estadounidense negó haber mantenido conversaciones con el Gobierno cubano sobre este asunto y descartó la participación de personal del Gobierno de EEUU en el tiroteo.

Afirmó que la embajada estadounidense en La Habana ha solicitado acceso a los sobrevivientes de la lancha, presuntamente ciudadanos estadounidenses, para conocer su situación.

"Verificaremos de forma independiente y, a medida que recopilemos más información, estaremos preparados para responder en consecuencia", dijo Rubio.

 

“Cubanos residentes en EEUU”

Una publicación del sitio noticioso cubadebate.com informa, citando como fuente al Ministerio del Interior cubano, que “Se (secuestraron) fusiles de asalto, armas cortas, artefactos explosivos de construcción artesanal (cocteles molotov), chalecos antibalas, mirillas telescópicas y uniformes de camuflaje.

Todos los participantes son cubanos residentes en EEUU. La mayoría de ellos con un historial conocido de actividad delictiva y violenta, incluidos Amijail Sánchez González y Leordan Enrique Cruz Gómez que aparecen en la Lista Nacional de personas y entidades que en virtud de la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, del derecho internacional y del ordenamiento jurídico cubano, han sido sometidas a investigaciones penales y se encuentran buscadas por las autoridades cubanas, a partir de su implicación en la promoción, planificación, organización, financiamiento, apoyo o comisión de acciones materializadas en el territorio nacional o en otros países, en función de actos de terrorismo”.

