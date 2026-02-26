CAF y entidades públicas y privadas de Bolivia suscriben acuerdos por $us 64 millones

Entidades públicas y privadas del país y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) firmaron este jueves acuerdos que suma un valor de $us 64 millones, para una variedad de proyectos en beneficio de la población boliviana.

El salón de eventos del cholet Crucero de Los Andes, ubicado en la zona de Alto Lima de la urbe alteña, fue el escenario en el que ejecutivos de la CAF y de instituciones públicas y privadas del país suscribieron los acuerdos en presencia del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Rodrigo Paz.

"Quiero agradecer la presencia de las diferentes instituciones financieras aquí representes con las cuales se firmará un acuerdo por un valor de más de 64 millones de dólares eso significa aquel concepto que sacamos de El Alto capitalismo para todos", explicó el jefe de Estado.

El mandatario calificó a los cholets como "obras de arte" y resaltó que es primera vez en la historia del país que una importante institución como la CAF llegue a los ambientes de estas preponderantes construcciones.

"Esto es creer en la Patria, esto es único en el mundo (...), no hay en Sudamérica, con todo respeto a los países sudamericanos, el poder cultural que tiene Bolivia", relievó Paz respecto a la belleza que irradian los cholets emplazados en diferentes zonas de la urbe alteña.

En tanto, el presidente ejecutivo de la CAF, Sergio Díaz-Granados, expresó su admiración por este tipo de construcciones y reveló que es la primera vez que visita una edificación como el Crucero de Los Andes.

"Es mi primera vez en un cholet (...). La cultura de El Alto contagia visualmente y emociona", dijo.

Afirmó que la "economía naranja", que es un modelo productivo que convierte ideas, creatividad, cultura y propiedad intelectual en bienes y servicios de alto valor económico, genera riqueza para los micro, pequeño, medianos y grandes emprendedores.

"Todo esto va ensamblando la economía y va creando una economía muy fuerte con oportunidades a partir de la fortaleza de la diversidad que tiene Bolivia", ponderó el diplomático.

En ese sentido, Díaz-Granados le hizo un ofrecimiento al presidente Paz y a las autoridades del Gobierno.

"Estando aquí Presidente quiero ofrecerle a usted, al equipo de gobierno, el concurso del CAF para seguir trabajando en el crecimiento de la economía cultural de Bolivia, pero sobre todo esto es un producto de exportación", expresó.