Embaraza con chikunguña pierde a su bebé y está en terapia intensiva

Una embarazada, que dio positivo a chikunguña, tuvo complicaciones en su estado de salud y terminó perdiendo a su bebé. La paciente se encuentra en terapia intensiva en el Hospital Materno Germán Urquidi de Cochabamba, según un reporte de Unitel.

La chikunguña es una enfermedad que se transmite por la picadura del mosquito Aedes aegypti, que porta el virus de la Chikungunya.

De acuerdo al informe que se brindó desde ese nosocomio, la mujer fue derivada del Hospital del Sur con un diagnóstico positivo de chikunguña.

“Esta paciente tenía antecedentes de haber tenido chikunguña, ha entrado en muy mal estado general, referido del hospital del Sur, con dos de hemoglobina, prácticamente una hemorragia severa, donde la placenta se ha llenado de sangre y hemos tenido óbito fetal, el bebé ha fallecido”, manifestó a Unitel el director del hospital materno, Antonio Pardo.

Pardo señaló que la edad que tiene la mujer, 46 años, también fue un factor de riesgo, por lo que terminó sufriendo complicaciones en su salud.

“Seguramente por las complicaciones, entonces inmediatamente se ha hecho la cesárea, se ha retirado la placenta, el bebé y se estabiliza el paciente. Esa paciente tiene 46 años de edad, que es un factor de riesgo, este momento está en terapia intensiva y su pronóstico por el momento es reservado”, dijo.

Asimismo, manifestó que el bebé tenía 37 semanas (casi nueve meses), pero al contraer chikunguña la madre, el virus terminó afectando al feto.

“De 37 semanas, prácticamente era de término pero en la raya de la prematurez, quiere decir que este virus puede pasar, infectar la placenta y afectar al bebé, no decimos que directamente haya sido la causa de la muerte, pero las pacientes con chikunguña cursan con óbito fetal, aborto, parto prematuro, por lo tanto, lo mejor es la prevención antes de poder adquirir esta enfermedad”, aclaró.

El médico recordó que aún hay dos pacientes en estado de gestación que dieron positivo a chinkunguña en este nosocomio, de las cuales una tuvo un parto prematuro a consecuencia de esta enfermedad.

Se informó también que hasta el momento el bebé se encontraba estable, pero este iba a estar en observación ante la posibilidad de presentar cualquier síntoma debido al virus que pudo haber sido transmitido a través de la placenta.