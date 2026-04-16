Hallan carne en mal estado en puestos de comida del Correo

La Intendencia Municipal de la Alcaldía de Cochabamba decomisó hamburguesas y carne en mal estado en dos puestos de comida rápida de la concurrida zona del Correo y lamentó la falta de conciencia de los comerciantes por atentar contra la salud pública al vender alimentos en avanzado estado de descomposición.

El director de la intendencia Enrique Navia lamentó el martes la actitud de los vendedores que en el peor caso se disponía a vender más de 20 hamburguesas con carne en completo estado de descomposición de coloración verde por el mal estado.

“Un puesto vendía carne podrida, eso eran hamburguesas, ha sido sancionado y clausurado”, declaró Navia.

Los comerciantes que pretendía vender hamburguesas podridas fueron multados con 1.000 Unidades de Fomento a la Vivienda (UFVs) y clausurados por cinco días. Además, se le hará un seguimiento y en caso de reincidencia se exponen a una sanción más drástica.

Durante este control otros seis puestos de la misma zona del Correo, en la avenida Heroínas entre Ayacucho y Baptista, fueron sancionados con Bs 500 por incumplir con las medidas de seguridad industrial al no contar con un extintor en caso de incendio.

Sin embargo, ayer, Defensa del Consumidor de la Alcaldía de Cochabamba encontró otro puestos con una gran cantidad de carne en mal estado que se pretendía usar para preparar alimentos para la venta al público en el Correo. El jefe de Defensa del Consumidor de la Intendencia, Enrique Viscarra, anunció sanciones severas contra estos comerciantes por atentado a la salud.