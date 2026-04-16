Sacaba aprueba una ley para impulsar los huertos urbanos

El Concejo Municipal de Sacaba aprobó esta semana la “Ley Municipal de Fomento a la Producción Agroecológica”, una normativa que marca un avance significativo en la consolidación de sistemas alimentarios sostenibles y en el fortalecimiento de la gobernanza local, según la organización Ciudadanía.

La ley es resultado de un proceso participativo impulsado por el Comité Impulsor Agroecológico de Sacaba (CIAS), con la participación de diversos actores, entre ellos organizaciones de la sociedad civil, universidades, productores agrícolas, consumidores, organizaciones de jóvenes y mujeres, técnicos y autoridades municipales. Durante más de un año, este espacio promovió el diálogo y la concertación para la construcción de una propuesta normativa inclusiva y orientada al desarrollo sostenible del municipio.

“Esta ley es el resultado de un esfuerzo colectivo que demuestra que es posible construir políticas públicas desde el territorio, con la participación activa de productores, consumidores y autoridades. Es un paso importante hacia un modelo alimentario más justo y sostenible para Sacaba”, señaló el Comité Impulsor Agroecológico de Sacaba.

Sacaba, que forma parte de la Región Metropolitana Kanata del departamento de Cochabamba, cuenta con una población de 219.092 habitantes, de los cuales 191.850 viven en el área urbana y 27.242 en el área rural. En este contexto, la producción agroecológica se presenta como una alternativa estratégica para fortalecer la economía local, garantizar alimentos saludables y proteger el medio ambiente. Entre los principales alcances de la ley se destacan el fortalecimiento de capacidades productivas.