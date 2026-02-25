"Acabamos con uno de los peores líderes del narco": Donald Trump sobre "El Mencho"

Entre gritos y sombrerazos, el presidente estadounidense Donald Trump dio ayer un discurso sobre el estado de la Unión que convirtió en un acto de campaña contra los demócratas y los migrantes, y en el que cayó en la tentación de presumir la muerte, a manos de fuerzas federales mexicanas, de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Trump llegó al Congreso con la vaina desenfundada, consciente de que, más que hablar del estado del país, el objetivo era humillar y echar la culpa de todos los males de Estados Unidos a los demócratas, en momentos en que las encuestas, y las elecciones locales, no han favorecido a los demócratas, en un año en el que está en juego el Congreso, en noviembre.

Trump se refirió a México únicamente para afirmar que, “durante años, amplias zonas de territorio en nuestra región, incluidas grandes partes de México, han estado controladas por sanguinarios cárteles de la droga”. Se vanaglorió de que, gracias a los ataques contra supuestas narcoembarcaciones en el Pacífico y el Caribe, tras su declaratoria de los cárteles de la droga como organizaciones terroristas transnacionales, el flujo de drogas por vía marítima está “en cero”. Aseguró, también, que el flujo de fentanilo se ha reducido en 56% en un año.

Trump, quien sólo ha hablado tangencialmente, y sin mencionar su nombre, a la operación del domingo en la que murió El Mencho en el estado de Jalisco, este martes dijo: “Acabamos con uno de los peores líderes del narcotráfico”. El gobierno mexicano informó, en su reporte del operativo, que EU apoyó con información de inteligencia, pero tanto las autoridades mexicanas como las estadounidenses han subrayado que la operación fue netamente mexicana.