Mejoras operativas: YPFB incorpora aditivos a la gasolina comercializada en Bolivia

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) dosificará desde la próxima semana con aditivos la gasolina que ingresa y se distribuye al mercado, en el marco del programa de mejoras operativas en el sistema logístico.

La iniciativa surge de las experiencias en una visita al Paraguay que, en conjunto con la multinacional Intertek, se traerán estas buenas prácticas que se aplican en otros países de la región.

Entre los aditivos para gasolina destacan los antioxidantes (evitan que la gasolina se oxide y se degrade con el tiempo) y los detergentes (limpian el motor y los componentes del sistema de combustible). “Los aditivos no tienen ningún efecto en la calidad de producto, sino que ayudan a mejorar el funcionamiento del motor. Son una herramienta útil para mantener el motor limpio y lograr un suave funcionamiento, pero no son un sustituto de una gasolina de alta calidad”, aclaró Carlos Cuéllar Pinto, gerente de Productos Derivados e Industrializados de YPFB.

“Intertek es una multinacional con mucha experiencia en temas de dosificaciones, detergentes y antioxidantes en la gasolina y están previendo una dosificación para los combustibles. Esta es una medida adicional que refuerza los sistemas de almacenaje y transporte en cisterna, el efecto es inmediato y nos coloca en un nivel internacional de distribución”, agregó.

Carlos Velasco, presidente de Latinoamérica y Global Building & Construction en Intertek, se reunió con el presidente de YPFB, Yussef Akly. En la oportunidad manifestó que la multinacional coadyuvará a que YPFB pueda tener un sistema integrado no solo con los aditivos sino también con laboratorios especializados.

“Nos pusimos a disposición para poder tocar temas de transferencia de custodia, control de calidad y también sobre la necesidad de contar con capacidades de ensayos de laboratorio que hoy en Bolivia son limitados”, manifestó Velasco.

Intertek es una empresa global que tiene presencia en más de 100 países. Cuenta con 45.000 colaboradores y posee más de 1.000 oficinas y laboratorios en el mundo. Esta empresa es líder en el tema de control de calidad y la supervisión de transferencia de custodia. Trabaja con empresas petroleras, traders, refinerías y otros. En Bolivia desarrolla actividades desde hace más de 20 años.