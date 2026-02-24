Ucrania conmemora el 4º aniversario del inicio de la guerra

Mundo
Deutsche Welle
Publicado el 24/02/2026 a las 16h56
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, conmemoró este martes con la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, y otros dirigentes europeos los cuatro años del comienzo de la invasión rusa a gran escala de Ucrania, con una ceremonia oficiada por líderes religiosos de distintas confesiones en la Catedral de Santa Sofía de Kiev y una ofrenda celebrada en la Plaza de la Independencia (de Maidán).

En la misa participaron, además de Von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb. Además de estos líderes europeos han viajado a Ucrania para reafirmar su apoyo al país invadido los jefes de Estado y de Gobierno de los países bálticos y nórdicos, y el primer ministro de Croacia, Andrej Plenkovic, que se reunirán con Zelenski durante la jornada.

“No es fácil” mantener hoy el vínculo transatlántico

Zelenski, reconoció que "no es tarea fácil" mantener la unidad entre Europa y Estados Unidos "en las circunstancias actuales", pero advirtió de que sólo con ambos poderes "unidos" se podrá seguir resistiendo el avance ruso. "Debemos seguir igual de decididos y fuertes como cuando empezó la agresión. La amenaza no se ha reducido, estamos resistiendo a Rusia pero no hemos conseguido aun garantizar la seguridad", dijo Zelenski en un discurso por videoconferencia ante el Parlamento Europeo por el cuarto aniversario del inicio de la invasión rusa.

A lo largo de la jornada, además de distintos actos públicos conmemorativos, los líderes europeos y Zelenski participarán desde Kiev por videoconferencia en una reunión de la Coalición de Voluntarios liderada por Francia y Reino Unido y formada por más de treinta países que se han comprometido a ofrecer garantías de seguridad a Ucrania una vez se firme un hipotético alto el fuego.

Rusia: la guerra seguirá

Rusia, que ayer celebró el Día del Defensor de la Patria condecorando a varios militares, aún no ha alcanzado todos sus objetivos militares en Ucrania y seguirá luchando hasta lograrlos, declaró el Kremlin. El propio Zelenski remarcó en un video esta mañana para recordar el cuarto aniversario de la invasión que "Putin no logró sus objetivos. No quebró a los ucranianos. No ganó esta guerra. Hemos preservado Ucrania".

"Los objetivos aún no se han alcanzado plenamente, por lo que la operación militar continúa", afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a los periodistas en respuesta a una pregunta de AFP. Peskov afirmó no obstante que "muchos" de los objetivos del Kremlin en Ucrania se han cumplido, y precisó que "el objetivo principal" de Moscú es garantizar "la seguridad de las personas" que viven en el este de Ucrania.

 

