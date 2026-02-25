Lara quiere que el Parlamento interpele a Medinaceli

País
UNITEL y CORREO DEL SUR
Publicado el 25/02/2026 a las 17h42
El presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Edmand Lara, informó que busca que este viernes el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli sea interpelado acerca de la calidad de la gasolina y su precio de adquisición.

La iniciativa, si se concreta, no tendrá efecto alguno debido a la vigencia de una decisión del Tribunal Constitucional y la carencia de una normativa específica, indicaron en la Cámara de Senadores.

"¿A cuanto han comprado el combustible?, si realmente han verificado la calidad del combustible antes de comprar, ¿por qué han dañado los motores y qué van a hacer para reparar los daños a toda esa gente?, eso es lo que tiene que responder el ministro de Hidrocarburos, (Mauricio) Medinaceli, este viernes eN la interpelación", sostuvo Lara.

Lara argumenta que, a solicitud de un grupo de parlamentarios, se dispuso la interpelación para que la autoridad gubernamental responda a las denuncias del sector del transporte público, cuyos afiliados aparentemente han sido afectados por la calidad del combustible.

Explicó que para realizar esta interpelación, se necesitan dos tercios en la ALP y por ello la iniciativa se someterá a votación, la cual, adelantó, será transmitida por medio de las redes sociales de la Cámara de Diputados.

En la misma línea, la senadora de la alianza Libre, Tomasa Yarhui, señaló que también impulsa la fiscalización a la autoridad del Ejecutivo.

"Como senadora, he decidido impulsar una interpelación al ministro de Hidrocarburos para que rinda cuentas claras al país. Los bolivianos no pueden seguir pagando por un combustible que daña su herramienta de trabajo", afirmó la legisladora.

 

“Recurso retórico”

Sin embargo, el senador de la Alianza Unidad, Niltón Condori, recordó en medios locales que está vigente un fallo constitucional que suspende las interpelaciones a autoridades del Ejecutivo en el pleno de la ALP.

"Es un recurso retórico y no tendrá efecto. Existe un amparo constitucional y no prosperará (la interpelación). No se podrá materializar esa idea", declaró el legislador.

En agosto de 2023, la Sala Constitucional de La Paz suspendió las interpelaciones a ministros tras emitir un fallo constitucional. Desde entonces no se realizaron más actos de ese tipo.

Por su parte, el presidente del Senado, Diego Ávila, afirmó que no tiene conocimiento oficial de la convocatoria y recordó que un pronunciamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional estableció que la actual normativa sobre interpelaciones no produce efectos legales.

En ese sentido, el legislador explicó que solicitó formalmente al vicepresidente priorizar la aprobación de una nueva ley que regule este mecanismo de fiscalización, con el fin de garantizar que sus resultados tengan consecuencias jurídicas concretas.

“Hemos pedido al vicepresidente, con una nota el lunes, que antes de cualquier acto de interpelación que no termina en nada avancemos rápidamente en una ley de interpelación que efectivamente genere efectos. (...) Deberíamos evitar un acto ocioso”, advirtió Ávila.

