37 años en el poder, muere Jameneí: ¿quién tomará el control de Irán?

Mundo
Jaqueline Vargas
Publicado el 02/03/2026 a las 8h40
El líder supremo de Irán durante 37 años, Alí Jameneí, murió el sábado en un ataque coordinado entre Estados Unidos e Israel contra Teherán. Su fallecimiento provocó tanto celebraciones en algunas zonas de Irán como multitudinarias manifestaciones de duelo entre sus seguidores. Ahora, la atención internacional se centra en quién será su sucesor al frente del liderazgo iraní. 

¿Quién era Alí Jamenei y por qué era tan importante ?

De 86 años, Ali Jamenei fue presidente de Irán y posteriormente líder supremo de la República Islámica, convirtiéndose en una de las figuras clave en la historia moderna del país y de Medio Oriente.

Asumió el liderazgo en 1989, tras la muerte del fundador de la República Islámica, Ruhollah Khomeini, y dirigió el país durante las secuelas de la guerra con Irak.

Durante 37 años fue la máxima autoridad política y religiosa del país. Su poder se extendía a las fuerzas armadas, el poder judicial y el aparato de política exterior de Irán, por lo que sus decisiones prevalecían sobre las del presidente y el parlamento.

¿Cómo muere Jamenei?

Luego del ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán, el presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, confirmaron la muerte de Alí Jameneí durante los bombardeos. Uno de los objetivos alcanzados fue la residencia y oficina del líder supremo en Teherán, donde finalmente falleció.

Imágenes satelitales muestran la destrucción del complejo en Teherán donde Jameneí residía. Asimismo, según fuentes citadas por el diario estadounidense The New York Times, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) habría identificado la ubicación exacta del líder supremo poco antes del inicio del ataque.

Tras difundirse la noticia de la muerte del líder iraní, numerosos ciudadanos salieron a las calles para celebrar el acontecimiento, con gritos, música a todo volumen y bailes. Otros aplaudieron desde sus ventanas y corearon: “Esta es la última batalla, Pahlavi regresará”.

Asimismo, decenas de miles de personas dolientes se congregaron en la Plaza Enghelab (Revolución) de Teherán por la muerte del líder,  algunos portaban sus retratos, ondeaban banderas nacionales y coreaban consignas contra Estados Unidos e Israel. 

Por otro lado, en redes sociales se compartió un video en el que un presentador de la televisión estatal iraní, visiblemente emocionado, confirmó en vivo la muerte del ayatolá.

“Tras toda una vida de lucha incesante e incansable, Hoseiní, con un espíritu noble y celestial, como la montaña inquebrantable de la tutela islámica; el padre compasivo de la bondad y la determinación; el líder e imán de los musulmanes, su eminencia el ayatolá Alí Hoseiní Jameneí, en el camino de defender la exaltación del santuario sagrado de la República Islámica de Irán, bebió el dulce y puro trago del martirio y se unió al supremo reino celestial”, expresó el presentador.

40 días de luto

Las autoridades iraníes anunciaron 40 días de luto por la muerte de Jameneí. Según medios locales, en el ataque también fallecieron su hija, su yerno, su nieta y su nuera.

Por su parte, el Ejército israelí declaró haber abatido a altos mandos iraníes, entre ellos el jefe de la Guardia Revolucionaria, Mohamad Pakpour; el jefe del Estado Mayor, Abdolrahim Mousavi; el ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh; y Alí Shamkhani, asesor cercano del líder supremo y jefe del Consejo Nacional de Defensa.

Los ataques contra Irán dejaron más de 200 muertos y alrededor de 700 heridos, según cifras de la Media Luna Roja.

¿Qué viene ahora?

Tras la muerte del líder supremo, la Constitución de Irán establece un procedimiento claro para garantizar la continuidad del poder. En caso de fallecimiento, no hay lugar para la improvisación, ya que la ley marca los pasos a seguir hasta la designación de un sucesor.

De manera provisional, las funciones del líder supremo son asumidas por un consejo tripartito. Este órgano está integrado por el presidente, Masud Pezeshkian; el jefe del Poder Judicial, Gholam Hosein Mohseni Ejei; y uno de los 12 miembros del Consejo de los Guardianes, Alireza Arafi.

No existe un plazo determinado para este mandato temporal. El período concluirá únicamente cuando la Asamblea de Expertos designe al nuevo líder supremo.

La Asamblea de Expertos, compuesta por 88 clérigos, es uno de los pilares del régimen iraní. Sin embargo, depende en última instancia del Consejo de los Guardianes, órgano que durante más de tres décadas ha estado integrado por figuras leales a Jameneí.

