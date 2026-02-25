Incineran casi una tonelada de cocaína

Seguridad
RED UNO
Publicado el 25/02/2026 a las 21h48
ESCUCHA LA NOTICIA

Cerca de una tonelada de cocaína, incautada en dos operativos, fue incinerada este miércoles en el Chapare.

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) en Cochabamba, Jimmy Quiroga, informó que las sustancias controladas fueron decomisadas el 20 de febrero.

Señaló que se procedió a la apertura y verificación de todos los paquetes en presencia de un fiscal de Sustancias Controladas y personal de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), antes de su incineración.

Asimismo, Quiroga detalló que en el primer operativo, ejecutado en Villa Tunari, se secuestraron 28 bolsas conteniendo un total de 890 kilos de clorhidrato de cocaína y hubo un cruce de fuego con las personas que intentaban trasladar la sustancia. En el lugar se incautó una avioneta y una camioneta.

Quiroga sostuvo que en el segundo operativo se desmanteló un laboratorio de droga, donde se aprehendió a una mujer. Además, se incautaron 76 kilos de pasta base de cocaína y seis bidones con droga líquida, además de precursores químicos utilizados para la fabricación de clorhidrato de cocaína. El laboratorio fue destruido.

Asimismo, puntualizó que en las intervenciones posteriores se identificó al menos 15 fábricas de cocaína y se ingresó a un inmueble donde hallaron equipos para la elaboración de sustancias controladas.

La afectación económica al narcotráfico se estima en aproximadamente dos millones de dólares, según datos de la Felcn.

