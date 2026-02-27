Banco de Sangre solicita donaciones urgentes tras accidente aéreo en El Alto

El Banco de Sangre hace un llamado urgente a la población para donar sangre destinada a las personas heridas tras el accidente del avión Hércules FAB-81 ocurrido cerca del Aeropuerto Internacional de El Alto.

Gabriela Farfán, represeble del comunicación del Banco de Sangre, indicó que inicialmente se requirieron 100 componentes sanguíneos, los cuales ya pudieron ser despachados gracias al stock disponible. Sin embargo, destacó que aún necesitan la ayuda de la ciudadanía para seguir atendiendo a la población afectada, ya que es el único banco de sangre activo en la ciudad, que brinda atención a La Paz, el Alto y provincias

La campaña se llevará a cabo mañana, desde las 08:00 hasta las 19:00, en el Complejo Hospitalario de Miraflores. Pueden donar personas entre 18 y 60 años, con un peso superior a 50 kilos, presentando su carnet de identidad y habiendo ingerido algún alimento previamente.

Farfán reiteró la importancia de la solidaridad ciudadana para garantizar la atención inmediata de los pacientes afectados por el accidente.