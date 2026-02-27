Gasifican a personas que pretendían recoger billetes tras accidente de avión de la FAB

Tras el accidente aéreo en la ciudad de El Alto, la Policía tuvo que dispersar con gas lacrimógeno a las personas que se aglomeraron para recoger los billetes de dinero que quedaron esparcidos en las inmediaciones de la avenida Bolivia, en la zona de Río Seco.

"Señores, retírense, dejen trabajar a la Policía", fueron las palabras de uno de los oficiales mientras dispersaba a la multitud.

Sin embargo, antes de la llegada de los efectivos, varias personas aprovecharon el siniestro para recoger el dinero. Este hecho fue captado en imágenes que circulan en redes sociales.

El avión de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) transportaba dinero, pero la aeronave impactó varios vehículos que circulaban por la avenida Bolivia.

Debido al accidente, la Policía acordonó la zona para evitar el ingreso de personas que intentaban recoger los billetes. El siniestro dejó además varios autos destruidos y personas heridas dentro de los motorizados.



