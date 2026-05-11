Se confirma diálogo maestros-Gobierno este martes en Cochabamba

País
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Publicado el 11/05/2026 a las 22h25
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Luego de una jornada de bloqueos y marchas protagonizadas por el magisterio urbano, el Gobierno convocó, una vez más, a loso dirigentes de ese sector a un diálogo para este martes en la ciudad de Cochabamba, con el objetivo de atender sus demandas.

Mediante un comunicado, el Ministerio de Educación informó que mantiene su política de “puertas abiertas” y su disposición al diálogo constructivo, priorizando –según el documento– el derecho a la educación de los estudiantes y la búsqueda de acuerdos en beneficio del sistema educativo.

“Priorizando el bienestar y el derecho a la educación de los estudiantes, el Ministerio de Educación reafirma su política de puertas abiertas y su permanente disposición al diálogo constructivo”, señala el pronunciamiento oficial.

En ese contexto, el ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (Cteub), Wilfredo Ajllahuanca, confirmó que una delegación del magisterio urbano participará del encuentro convocado por el Ministerop del área, y destacó que la organización mantiene su compromiso de resolver sus demandas a través del diálogo, en el marco de la convocatoria gubernamental.

El anuncio se produce luego de que este lunes los maestros urbanos cumplieran un paro de 24 horas con movilizaciones casi en todo el país, incluyendo bloqueos en carreteras y en el centro de La Paz, Cochabamba y otras ciudades. El sector exige incremento salarial, mayor asignación de ítems y aumento del presupuesto educativo.

Por su parte, los sindicatos de maestros rurales anunciaró una segunda jornada de presión para este martes 12 de mayo.

La ministra de Educación, Beatriz García, reiteró que el diálogo es la única vía para resolver las demandas del sector y afirmó que el actual Gobierno es el que mayor inversión ha realizado en educación, con la programación de la creación de 4.000 ítems para la presente gestión.

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