Gobierno adelanta desembolsos de IDH y regalías

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Publicado el 11/05/2026 a las 18h48
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El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas ha informado que el Gobierno decidió adelantar el desembolso de recursos del IDH (Impuesto Directo a los Hidrocarburos) y regalías departamentales para fortalecer la gestión financiera de gobernaciones, municipios y universidades públicas.

La decisió se enmarca en en el marco de los consensos alcanzados el sábado durante el Encuentro por el País: Acuerdo Nacional para la Estabilidad y las Reformas, señala una publicación del Ministerio de Economía en sus redes sociales.

"Como medida de apoyo orientada a fortalecer la liquidez financiera de las entidades subnacionales, el miércoles 13 de mayo se efectuará el pago adelantado de dichos recursos a las entidades beneficiarias", indica el comunicado

La medida busca reducir las presiones de liquidez que enfrentan las entidades subnacionales, facilitar la programación financiera y administrativa para la atención de obligaciones institucionales prioritarias, y garantizar la continuidad de obras y programas que benefician a la población.

Además, se busca fortalecer la capacidad de respuesta de los gobiernos autónomos y generar mayor previsibilidad en la gestión pública territorial, lo que permitirá una mejor planificación y ejecución de proyectos en todo el país.

“Estos recursos llegarán antes de la primera quincena del mes, permitiendo dar continuidad a obras, servicios y programas prioritarios en beneficio de la población.

Antes los desembolsos se realizaban a finales de mes. Hoy estamos cambiando esa lógica con medidas concretas, coordinación y decisiones que ayudan a las regiones a responder de manera más oportuna a las necesidades de su gente”, agrega la publicación.

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