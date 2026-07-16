La Virgen de Urkupiña visita Cochabamba con mensajes de integración

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 16/07/2026 a las 8h30
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Cochabamba ya se prepara para vivir la festividad de la Virgen de Urkupiña, en agosto, con un mensaje de integración y unidad a través de la devoción en la mamita. Ayer, la Alcaldía de Quillacollo cumplió con la tradición de traer la imagen de la Patrona de la Integración a Cochabamba.

La imagen de la Virgen de Urkupiña visitó ayer miércoles la Casa Departamental de las Culturas.

Las principales autoridades de la Gobernación, junto al alcalde de Quillacollo, Luis Santa Cruz y devotos de la Virgen, acompañaron la solemne procesión.

El recorrido inició en el puente de Quillacollo, avanzó por las calles céntricas de la ciudad y concluyó en la plaza principal 14 de Septiembre.

“Estamos contentos de recibir la visita de la Virgen de Urkupiña. Hemos participado en esta actividad religiosa con mucha fe y devoción”, destacó ayer la secretaria de Desarrollo Humano, Culturas y Turismo, Deysi Caero.

La imagen fue recibida con velas, flores y oraciones en la Casa Departamental de las Culturas, donde se celebró una solemne eucaristía. Durante la misa, las autoridades departamentales renovaron sus promesas de fe.

Varias fraternidades pertenecientes a la Asociación de Fraternidades Folklóricas Virgen de Urkupiña realizaron demostraciones coreográficas como anticipo de la tradicional Entrada Folklórica del próximo 15 de agosto.

El alcalde Luis Santa Cruz Torrico destacó que esta festividad, considerada un símbolo de integración nacional, fortalece la fe y la identidad del municipio, asegurando que Quillacollo ya se encuentra preparado para recibir a miles de feligreses y visitantes nacionales e internacionales con una adecuada organización, logística y seguridad.

Los días centrales de la festividad se realizarán el próximo 14, 15 y 16 de agosto con la tradicional entrada folklórica, la misa central y la peregrinación al calvario en el cerro de Cota, al sur de Quillacollo.

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