Manfred recorre las subalcaldías para verificar la atención a la población

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, realizó este jueves inspecciones sorpresa en las subalcaldías Alejo Calatayud, Itocta y Tamborada con el objetivo de verificar la asistencia del personal, el cumplimiento de las funciones y la calidad de la atención que se brinda a la población, según un reporte de prensa.

La autoridad explicó que durante el recorrido se revisó la presencia de los funcionarios en sus puestos de trabajo y se verificaron las justificaciones correspondientes en los casos de servidores que se encontraban con baja médica, en comisión o realizando trámites institucionales.

"Queremos que la población reciba una atención ágil, cordial y con respeto. Los funcionarios públicos están para servir y orientar a los vecinos en cada uno de sus trámites", afirmó Reyes Villa.

Asimismo, instruyó reforzar el uso del uniforme institucional y mejorar la orientación que se brinda a los usuarios para agilizar sus gestiones. Advirtió que la Alcaldía aplicará las medidas administrativas que correspondan cuando se identifiquen incumplimientos o un trato inadecuado hacia la ciudadanía.