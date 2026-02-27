Tras accidente aéreo, BCB aclara que billetes no tienen valor legal

El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), David Espinoza, afirmó, la noche de este viernes, que los billetes encontrados tras el accidente de una aeronave en la ciudad de El Alto no tienen valor legal y pidió a quienes los recogieron que los devuelvan a cualquier entidad bancaria ya que su tenencia es un "delito".

El siniestro ocurrió la tarde de este viernes en el sector del Puente Bolivia de ciudad de El Alto. Espinoza, en ese sentido, explicó que la aeronave trasladaba millones de piezas de billetes bolivianos trasladados por la empresa Crane Currency, con sede en Malta.

Según la explicación, el 2025 el BCB firmó contrato con la empresa Crane Currency para la provisión de 967 millones de piezas de billetes de bolivianos que corresponden a la nueva familia de la serie B.

En ese sentido, explicó que el 2025 la empresa internacional ya trajo al país 636 millones de piezas sin ninguna observación y el 2026 se prevé la entrega de 4 embarques, uno de ellos fue el que se estrelló este viernes.

Señaló que el transporte de las piezas de billetes llegó sin inconvenientes hasta el aeropuerto de Viru Viru en Santa Cruz y tiene seguro "puerta a puerta".

"Este contrato contemplaba la entrega de estos billetes por parte de la empresa Crane en la bóveda del BCB en La Paz bajo su absoluta responsabilidad y contando con todos los seguros correspondientes", aseguró.

En esa línea, el Presidente del BCB señaló que los billetes una vez que llegan a bóvedas del BCb son resguardados y luego recién autoriza su circulación legal en el mercado nacional a través del sistema financiero, proceso llamado "monetización".

"A este proceso de entregar los billetes a la población se llama monetización, esta monetización no ocurre inmediatamente y sin ella los billetes no tienen valor legal", sentenció.

Insistió que "dejamos claramente establecido que los billetes que se encontraron en el siniestro no tienen ningún valor legal, por lo tanto su tenencia constituye un delito.

"En consecuencia recomendamos a la población que está portando estos billetes tengan que devolverlos al BCB o a cualquier entidad financiera. Haremos el control correspondiente de esta serie que no tiene ningún valor legal", aseveró.

Finalmente, Espinoza señaló que se trabaja en la cuantificación de los billetes, dato que tiene la empresa Crane.

"Ellos conocen la cantidad de billetes que se tenía en este embarque", acotó.