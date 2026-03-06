Renuncia la Viceministra de Autonomías

La viceministra de Autonomías, Andrea Bruna Barrientos Sahonero, presentó este viernes, 6 de marzo, su renuncia al cargo de viceministra de Autonomías mediante una carta dirigida al presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, en la que argumenta que su decisión busca contribuir a la estabilidad institucional en un momento que calificó como complejo para el país.

Su carta, fechada en La Paz, Barrientos Sahonero comunica formalmente su dimisión al puesto que ejercía en el Ejecutivo y señala que desempeñó esa responsabilidad “con profundo sentido de compromiso y vocación de servicio al país”.

La autoridad renunciante afirma que asumió el cargo con la convicción de aportar al fortalecimiento del Estado y al desarrollo de políticas públicas que favorezcan el bienestar de la población.

“Durante este tiempo he procurado desempeñar cada una de mis responsabilidades con seriedad, dedicación y respeto por nuestras instituciones, siempre guiada por el interés superior del país”, señala en la carta.

Barrientos también hace referencia al contexto político e institucional que atraviesa el país, “un momento complejo que demanda cambios profundos y transformaciones estructurales” para encaminarlo hacia un escenario de mayor estabilidad y oportunidades.

En ese sentido, expresa su confianza en el presidente de Bolivia: “Estoy convencida de que, bajo su liderazgo, el país podrá avanzar en la consolidación de estos cambios necesarios para enfrentar los desafíos del presente”, escribe.

La dimisionaria explica que su renuncia busca preservar el adecuado desarrollo de la gestión pública. “Considero que esta decisión contribuye a preservar el buen desarrollo de la gestión gubernamental y a mantener el clima de respeto que debe caracterizar el servicio público”.

La renuncia de Barrientos ocurre luego de que sus declaraciones sobre la implementación del 50/50 generaran críticas y molestia de líderes políticos de Santa Cruz y Beni, quienes las interpretaron como centralistas.

La controversia de sus declaraciones escaló con la reacción del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien advirtió que su Gobernación no participaría en el Consejo Nacional de Autonomías mientras Barrientos permaneciera en el cargo.

Camacho también anunció una petición de informe al ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, para clarificar el entendimiento del 50/50 y la autonomía departamental.

Previamente, los cívicos cruceños habían pedido la renuncia o destitución de Barrientos. Incluso solicitaron el cierre del Viceministerio de Autonomías y solicitaron que se designen delegados presidenciales en cada región.