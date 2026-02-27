"Necesitamos buscar heridos": Bomberos pide a pobladores de El Alto retirarse de la zona del accidente del avión militar

Tras reportarse que el avión militar que sufrió un accidente con víctimas fatales en El Alto, Bomberos una gran cantidad de personas llegó hasta la zona del siniestro lo que dificulta el trabajo que realizan policías, bomberos y otro personal de emergencias.

"Tenemos verificar si todavía hay gente con vida, estamos siendo agredidos, pedirle a la población que evite agresiones", manifestó Pavel Tovar, director nacional de Bomberos.

La autoridad estima que más de 5.000 personas se encuentran en inmediaciones del avión siniestrado y al tratar de ser desalojadas del lugar, agreden a los uniformados.

"Hemos sido golpeados y agredidos. No existe motivo para ingresar al lugar, no existen valores que puedan adquirir", manifestó Tovar.

Hasta las 20:00 de este viernes, Bomberos confirmó 15 fallecidos y una cantidad similar de vehículos que fueron afectados por el avión, algunos quedaron prácticamente destruidos. Sobre los heridos no existe una cifra precisa.

De acuerdo a Naabol, el accidente se produjo a las 18:20 de este viernes. Los vuelos hacia y desde la terminal aérea de El Alto quedaron suspendidos hasta las 21:30, aunque se advierte que este periodo puede ampliarse.



