Instauran junta investigadora para establecer las causas del accidente aéreo

La Fuerza Aérea Boliviana (FAB) informó que se instauró una junta investigadora para establecer las causas del accidente de la aeronave Hércules C-130, matrícula FAB-81, que transportaba dinero para el Banco Central de Bolivia y llevaba ocho tripulantes a bordo.

"Desconocemos las causas del accidente y se está instaurando una junta investigadora de accidentes para determinar los factores que llevaron a este fatal suceso", señaló el comandante general de la FAB, Sergio Lora.

Además, informó que seis tripulantes reciben atención médica, mientras que otros dos son buscados por equipos de rescate.

El ministro de Defensa, Marcelo Salinas, se solidarizó con las familias de las víctimas y garantizó ayuda humanitaria.

Al menos 600 militares y 160 policías fueron desplegados en la zona para apoyar las labores y restablecer el orden ante los intentos del saqueo al avión.