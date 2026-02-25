El TSE remitirá a la Fiscalía denuncias de ciudadanos sobre falsas militancias

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, informó ayer que la Sala Plena de esa institución tomó la decisión de remitir al Ministerio Público los casos de falsas militancias de parte de las organizaciones políticas.

En los últimos días, decenas de ciudadanos expresaron su reclamo debido a que aparecen como militantes de determinada organización política o agrupación ciudadana sin su consentimiento.

El Presidente del TSE advirtió que desde ahora los representantes de cada organización política deberá responder a la justicia por estos casos.

“Varios ciudadanos han sido sorprendidos al verse inscritos en organizaciones políticas. El mensaje es claro, no vamos a tolerar este tipo de acciones, vamos a remitir este tipo de antecedentes al Ministerio Público, basta de engañar a los ciudadanos, tomar sus firmas sin autorización”, aseveró.

Señaló que los representantes de las organizaciones tendrán que demostrar que los ciudadanos firmaron sus libros de militancia, caso contrario “la justicia tendrá que aplicar la Ley”.

Anulación

El pasado domingo 22 de febrero se publicaron las listas de jurados electorales para las elecciones subnacionales previstas para el 22 de marzo. Además, se habilitó la consulta en su plataforma digital.

Tras consultar la web, varias personas denunciaron que el sistema las registraba como militantes de fuerzas políticas sin haberse inscrito voluntariamente.

Entre los casos más difundidos de militancia injustificada figura el de la actriz Paola Belmonte, quien denunció que apareció como militante del Movimiento Vida.

“Resulta que soy militante del Movimiento Vida. ¿Cómo hago para solucionarlo?”, escribió en su cuenta de Facebook.

La usuaria identificada como Katty Km señaló que, además de haber sido seleccionada como jurado electoral, figura como militante del Somos Movimiento Social. “¡Jurado y además militante de un partido que no sabía que existía!”, expresó en redes sociales.

Otros ciudadanos también denunciaron aparecer como militantes de organizaciones como Ciudad Humana y Unidad Nacional sin haber otorgado su consentimiento, reportó Erbol.