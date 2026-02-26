Lara increpa al presidente de YPFB y al ministro Medinaceli

El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, increpó ayer en La Paz al ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, y al presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly, por la venta de gasolina “desestabilizada” y también por las cisternas que esperan fuera de la planta de refinación de Palmasola, en Santa Cruz.

Videos compartidos en las redes sociales muestran el momento en el que Lara increpa a ambas autoridades del sector de hidrocarburos y, en primer lugar, les exige aclarar cuándo podrán descargar las más de 700 cisternas varadas en la refinería de Palmasola.

Tanto Medinaceli como Akly le señalan que las cisternas no desaparecerán del lugar ya que están en un constante carguío.

Medinaceli, asimismo, niega que cisterneros estén durmiendo en el lugar, por lo que Lara le acusó de desconocer la realidad.

El Ministro de Hidrocarnuros, de la misma manera, pidió al Vicepresidente dar “sugerencias” para solucionar el conflicto, lo que generó la molestia de Lara, quien le respondió que las respuestas deben venir de su cartera de Estado ya que para eso fue designado como cabeza del sector hidrocarburífero.

“¿Me estás diciendo que yo sugiera? ¿me estás diciendo que yo dé solución? Se supone a usted le han designado por la capacidad, se supone que usted tiene la solución, la capacidad”, increpó el Vicepresidente al Ministro de Hidrocarburos.

El presidente de YPFB pidió a Lara no politizar un tema técnico y resaltó que el Gobierno logró asegurar el abastecimiento de combustible.