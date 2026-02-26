Claudia Sheinbaum le baja los humos a Donald Trump por la captura del ‘Mencho’

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró ayer cuál fue el rol que cumplió Estados Unidos en la captura de Nemesio Oseguera, alias ‘El Mencho’, un día después de que su par estadounidense Donald Trump se atribuyera la responsabilidad por el histórico operativo.

“Ya hemos explicado cuál fue la colaboración, que fue esencialmente de inteligencia, [de] información. Y toda la operación, pues, la desarrolló la Secretaría de la Defensa Nacional, como informamos adecuadamente”, insistió la mandataria en su acostumbrada rueda de prensa.

La aclaratoria surge luego del discurso que pronunció el martes el mandatario estadounidense, quien prácticamente se atribuyó la responsabilidad del operativo ejecutado por las autoridades mexicanas: “También derribamos a uno de los capos de cártel más siniestros de todos. Lo vieron”, dijo.

Ayer, al ser consultada sobre el asunto por la prensa, Sheinbaum agregó sonreída: “Ya conocemos al presidente Trump, pero la información que hemos dado es la correcta”. Con ello, el Gobierno mexicano echó por tierra el intento de Washington de restarle mérito a las autoridades locales, que desplegaron la histórica operación para capturar al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la organización criminal más poderosa del país latinoamericano.

El secretario de Defensa Nacional de México, Ricardo Trevilla Trejo, confirmó que en la compleja operación participaron tanto organismos nacionales como internacionales. Así, destacó que colaboración con EE.UU. “hace mucho tiempo se lleva a cabo” y agregó que durante la Administración de Sheinbaum, la cooperación con el Comando Norte del país vecino se había fortalecido. “Ha habido intercambio de información, de datos”, añadió.

Reclaman cuerpo

El cuerpo de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes “El Mencho”, quien fungió como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue reclamado por un representante jurídico de familiares del hoy occiso.

La FGR informó que recibió un escrito, entregado por quien dijo ser representante jurídico de familiares del occiso, en el que se solicita la entrega de sus restos mortales, por lo que el representante social agota todos los procedimientos protocolarios que son necesarios para estar en condiciones de formalizar su entrega.

“El Mencho”, fue detenido el domingo en Tapalpa, Jalisco, donde resultó herido de gravedad junto con dos integrantes del CJNG, quienes fallecieron durante el traslado vía aérea a la Ciudad de México. En esa ocasión la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que, con trabajos de inteligencia militar central, del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de la Fiscalía General de República (FGR), Fuerzas Especiales del Ejército planearon y ejecutaron una operación en Tapalpa