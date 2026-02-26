Claudia Sheinbaum le baja los humos a Donald Trump por la captura del ‘Mencho’

Mundo
AGENCIAS
Publicado el 26/02/2026 a las 9h51
ESCUCHA LA NOTICIA

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró ayer cuál fue el rol que cumplió Estados Unidos en la captura de Nemesio Oseguera, alias ‘El Mencho’, un día después de que su par estadounidense Donald Trump se atribuyera la responsabilidad por el histórico operativo.

“Ya hemos explicado cuál fue la colaboración, que fue esencialmente de inteligencia, [de] información. Y toda la operación, pues, la desarrolló la Secretaría de la Defensa Nacional, como informamos adecuadamente”, insistió la mandataria en su acostumbrada rueda de prensa.

La aclaratoria surge luego del discurso que pronunció el martes el mandatario estadounidense, quien prácticamente se atribuyó la responsabilidad del operativo ejecutado por las autoridades mexicanas: “También derribamos a uno de los capos de cártel más siniestros de todos. Lo vieron”, dijo.

Ayer, al ser consultada sobre el asunto por la prensa, Sheinbaum agregó sonreída: “Ya conocemos al presidente Trump, pero la información que hemos dado es la correcta”. Con ello, el Gobierno mexicano echó por tierra el intento de Washington de restarle mérito a las autoridades locales, que desplegaron la histórica operación para capturar al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la organización criminal más poderosa del país latinoamericano.

El secretario de Defensa Nacional de México, Ricardo Trevilla Trejo, confirmó que en la compleja operación participaron tanto organismos nacionales como internacionales. Así, destacó que colaboración con EE.UU. “hace mucho tiempo se lleva a cabo” y agregó que durante la Administración de Sheinbaum, la cooperación con el Comando Norte del país vecino se había fortalecido. “Ha habido intercambio de información, de datos”, añadió.

Reclaman cuerpo

El cuerpo de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes “El Mencho”, quien fungió como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue reclamado por un representante jurídico de familiares del hoy occiso.

La FGR informó que recibió un escrito, entregado por quien dijo ser representante jurídico de familiares del occiso, en el que se solicita la entrega de sus restos mortales, por lo que el representante social agota todos los procedimientos protocolarios que son necesarios para estar en condiciones de formalizar su entrega.

“El Mencho”, fue detenido el domingo en Tapalpa, Jalisco, donde resultó herido de gravedad junto con dos integrantes del CJNG, quienes fallecieron durante el traslado vía aérea a la Ciudad de México. En esa ocasión la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que, con trabajos de inteligencia militar central, del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de la Fiscalía General de República (FGR), Fuerzas Especiales del Ejército planearon y ejecutaron una operación en Tapalpa

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Atraco en una casa de Cochabamba termina con la vida de un joven y deja heridas a dos mujeres; el delincuente fue capturado
2
ICAM: Hoy arranca el foro con candidatos a la Gobernación de Cochabamba
3
CAF y entidades públicas y privadas de Bolivia suscriben acuerdos por $us 64 millones
4
Claudia Sheinbaum le baja los humos a Donald Trump por la captura del ‘Mencho’
5
Lara ratifica que usurpan sus funciones y Lupo dice “es ajuste administrativo”

Lo más compartido

1
Altares, tratamiento renal y el salmo 91: el último escondite de “El Mencho” en Jalisco, México
2
Lara aún desconoce del "poder de la ALP" y no tiene en claro las funciones de un Vicepresidente
3
Taxista víctima de golpiza sigue en terapia y su estado de salud es crítico
4
La COB amenaza con medidas por decreto que limita funciones de Lara
5
Hallan $us 100 mil falsos y detienen a una mujer durante control policial

Más en Mundo

25/02/2026
EEUU autoriza venta de petróleo a Cuba, solo a privados
Venezuela fue por más de 25 años el principal proveedor de crudo de su aliado político Cuba, esto cambió desde que Washington tomó el control de las...
Ver más
25/02/2026
Cuba ataca a lancha estadounidense, EEUU anuncia respuesta
Un navío de las Tropas Guardafronteras del Ministerio del Interior cubano interceptó la mañana de este miércoles una embarcación con 10 ocupantes, cuatro de...
Ver más
Entre gritos y sombrerazos, el presidente estadounidense Donald Trump dio ayer un discurso sobre el estado de la Unión que convirtió en un acto de campaña contra los demócratas y los migrantes, y en...
Ver más
25/02/2026
"Acabamos con uno de los peores líderes del narco": Donald Trump sobre "El Mencho"
El exclusivo fraccionamiento campestre Tapalpa Country Club fue el último refugio del capo Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, donde solía descansar y ocultarse de manera estratégica.
Ver más
25/02/2026
Altares, tratamiento renal y el salmo 91: el último escondite de “El Mencho” en Jalisco, México
Lula ordenó la movilización del Gobierno federal y puso en "alerta máxima" a la defensa civil nacional. Según autoridades locales, este es el febrero más lluvioso de la historia del municipio de Juiz...
Ver más
24/02/2026
Lluvias en Brasil dejan 25 muertos y decenas de desaparecidos
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, conmemoró este martes con la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, y otros dirigentes europeos los cuatro años del comienzo de la...
Ver más
24/02/2026
Ucrania conmemora el 4º aniversario del inicio de la guerra
En Portada
26/02/2026 Economía
CAF y entidades públicas y privadas de Bolivia suscriben acuerdos por $us 64 millones
Entidades públicas y privadas del país y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) firmaron este jueves acuerdos que suma un valor de $us 64...
vista
26/02/2026 País
Ministro de Gobierno afirma que su gestión será un fracaso si no logra aprehender a Evo
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó que su gestión será un fracaso si es que no logra ejecutar la orden de aprehensión que existe en contra...
vista
26/02/2026 Seguridad
Aprehenden a la alcaldesa de Cobija por incumplimiento de pagos a extrabajadores
La Fuerza Especia de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en Pando informó de la aprehensión de la alcaldesa de Cobija, Ana Lucía Reis, la mañana de este jueves en...
vista
25/02/2026 País
Lara quiere que el Parlamento interpele a Medinaceli
Ese acto, si se concreta, carecerá de efecto debido a la vigencia de una resolución de la Sala Constitucional Primera de La Paz emitida en agosto de 2023.
vista
26/02/2026 País
Mejoras operativas: YPFB incorpora aditivos a la gasolina comercializada en Bolivia
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) dosificará desde la próxima semana con aditivos la gasolina que ingresa y se distribuye al mercado, en el...
vista
26/02/2026 País
Canciller anuncia la visita del Rey de España a Bolivia "para tener un diálogo bilateral"
El canciller del Estado boliviano, Fernando Aramayo, anunció la visita al país del rey de España Felipe VI, quien, explicó, sostendrá un diálogo bilateral «...
vista
Actualidad
Entidades públicas y privadas del país y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) firmaron este...
Ver más
26/02/2026 Economía
CAF y entidades públicas y privadas de Bolivia suscriben acuerdos por $us 64 millones
La noche del miércoles se registró un intento de atraco en la zona de Pacata Alta, en Cochabamba, donde un hombre...
Ver más
26/02/2026 Seguridad
Atraco en una casa de Cochabamba termina con la vida de un joven y deja heridas a dos mujeres; el delincuente fue capturado
El canciller del Estado boliviano, Fernando Aramayo, anunció la visita al país del rey de España Felipe VI, quien,...
Ver más
26/02/2026 País
Canciller anuncia la visita del Rey de España a Bolivia "para tener un diálogo bilateral"
El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, increpó ayer en La Paz al ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, y...
Ver más
26/02/2026 Economía
Lara increpa al presidente de YPFB y al ministro Medinaceli
Deportes
Real Madrid venció 2-1 a Benfica en el Estadio Santiago Bernabéu con un tanto de Vinícius Júnior, por la vuelta de los...
Ver más
26/02/2026 Fútbol
Real Madrid marca diferencia con Vinicius y Juventus queda fuera
Aurora recibirá esta noche a Always Ready, a partir de las 20:00 en el estadio Félix Capriles, en un partido en el que...
Ver más
26/02/2026 Fútbol
Aurora tendrá hoy un duro reto ante Always Ready, en el estadio Félix Capriles, en Cochabamba
Nacional Potosí expuso bastante garra anoche ante Botafogo, en Río de Janeiro, pero su esfuerzo no alcanzó para...
Ver más
25/02/2026 Fútbol
Nacional Potosí estuvo cerca de la hazaña, no le alcanzó y terminó eliminado de la Libertadores
El presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, presentó ayer un anteproyecto de Ley de Incentivo al Deporte que...
Ver más
25/02/2026 Multideportivo
Paz presenta anteproyecto de la Ley de Incentivo al Deporte con cero impuesto
Tendencias
Este viernes, 20 de febrero, celebramos a esos pequeños (y a veces no tan pequeños) reyes y reinas del hogar que llenan...
Ver más
20/02/2026 Interesante
Feliz Día Internacional del Gato
Este viernes, 20 de febrero, celebramos a esos pequeños (y a veces no tan pequeños) reyes y reinas del hogar que llenan...
Ver más
20/02/2026 Interesante
Lectores y seguidores de Los Tiempos enviaron una salutación a sus peluditos, en el Día Internacional del Gato
Este viernes, 20 de febrero, celebramos a esos pequeños (y a veces no tan pequeños) reyes y reinas del hogar que llenan...
Ver más
20/02/2026 Interesante
En el Día Internacional del Gato, lectores y seguidores de Los Tiempos enviaron una salutación a sus peluditos
Doble Click
El filme boliviano “La Virginia de los bolivianos”, del cineasta Juan Cristóbal Ríos, integra la lista de 20 candidatos...
Ver más
26/02/2026 Cultura
La Virginia de los bolivianos es prenominado para los Premios Platino
"Somos amigos tú y yo, caray", así despidieron a David Santalla, el consagrado actor boliviano que este martes fue...
Ver más
24/02/2026 Cultura
"No te olvidaremos": Multitudinario y emotivo adiós a David Santalla
El destacado actor y humorista David Santalla será sepultado hoy a las 11:45 en el Cementerio General de La Paz, en el...
Ver más
24/02/2026 Cultura
Cientos de personas rinden homenaje a David Santalla que será sepultado hoy
Los restos del artista David Santalla son velados desde la noche del domingo en el Teatro Municipal de La Paz. Santalla...
Ver más
23/02/2026 Cultura
Santalla recibirá homenajes esta noche y mañana será enterrado en el Cementerio General