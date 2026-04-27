Transporte paceño se paraliza y las filas por diésel no dan tregua en Cochabamba

País
Redacción Central
Publicado el 27/04/2026 a las 7h53
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La semana se inicia con las medidas anunciada por los choferes del departamento de La Paz en protesta por la escasez de diesel. En tanto, en Cochabamba las filas para abasterse de este combustible continúan en las estaciones de servicio. Otro  sectores como los maestros y la Central Obrera Boliviana (COB), tienen sus propias exigencies para el Gobierno nacional.

La Cámara Departamental de Transporte de La Paz (Cadetran) determinó iniciar este lunes un bloqueo sectorial tras advertir una falta de respuesta del Gobierno a sus demandas, con énfasis en la regularización del abastecimiento de combustible, según reporte de Unitel.

“Se convoca a todas las empresas afiliadas y transportistas del departamento de La Paz a sumarse a estas medidas en defensa del sector, realizándose marcha y bloqueo el día lunes 27 de abril de 2026, con punto de concentración en la extranca Senkata, a horas 07:00, para iniciar la movilización”, reza el comunicado difundido este sábado

Los dirigentes instaron a la población a abastecerse ante la radicalización de las medidas de presión ante la escasez de diésel para las maquinarias.

El viernes, el recién posesionado presidente interino de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Sebastián Daroca, informó que se tienen 1.200 cisternas en transito para atender la demanda de diésel hasta el 28 de abril. En tanto, se ha incrementado el envío de diésel en La Paz y Santa Cruz.

En el caso del magisterio el diálogo con el Ministerio de Gobierno se rompió el passado viernes porque el sector que su pliego petitorio no es atendido en lo que se refiere al incremento salarial y regularización de ítems.

la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, señaló que se prepara un cabildo en El Alto para este 1 de mayo, Día del Trabajador.

“El día primero de mayo estamos llamando a un cabildo nacional, hemos socializado a los diferentes sectores, a las afiliados y no afiliadas al ente matriz, y hemos recibido el apoyo y los sectores van a estar ingresando con marchas y diferentes maneras para llevar al cabildo”, señaló Argollo, según Unitel.

En el cabildo se pretende definir acciones en contra de las medidas y ajustes del Gobierno, además de revindicar su pedido de incremento salarial. “Prácticamente la respuesta del Gobierno en un 80% es totalmente negativa y en un 20% evade y no responde”, agregó.

Marcha

La marcha indígena llegó Caranavi, al norte de La Paz, y recibió el respaldo de distintos sectores sociales que anunciaron bloqueo de carreteras a partir de las 00:00 del lunes, en demanda de la abrogación de la Ley 1720.

“Caranavi también ha sido explotado por este Gobierno. Ahí vamos a vencer esta lucha ”, dijo un dirigente de la población

 

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