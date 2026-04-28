Presidente Paz se reúne con el Alto Mando Militar en Casa Grande
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, inició este martes una reunión con el Alto Mando Militar "para recuperar la institucionalidad de las Fuerzas Armadas (FFAA) bajo una doctrina moderna y estratégica".
"Enfocamos nuestro esfuerzo en la protección sistémica de los recursos naturales, la defensa del medio ambiente y el control efectivo del territorio frente al crimen transnacional (sic)", explicó el jefe de Estado mediante sus redes sociales.
El mandatario recibió al Alto Mando Militar en Palacio Quemado y sostiene el encuentro en la Casa Grande. Destacó que través del diálogo interinstitucional y la cooperación internacional, se va consolidando unas Fuerzas Armadas cohesionadas, profesionales y soberanas.
"Reafirmamos el rol del soldado como prioridad y motor del desarrollo nacional, garantizando el orden democrático y la gestión de riesgos para proteger la vida", sostuvo el dignatario de Estado.